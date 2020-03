Beat Bars EX3 & FS3 – MIDI-Pedale zur Plugin-Steuerung

FX-Control via USB-Pedal

Der auf MIDI-Devices spezialisierte Hersteller Beat Bars stellt mit EX3 und FS3 zwei neue Pedale für den Einsatz mit DAWs und Plugins vor.

Die beiden Pedale EX3 und FS3 haben ein robustes, aus Aluminium gefertigtes Gehäuse. Die Stromversorgung erfolgt über USB (Class Compliant), worüber auch MIDI ausgegeben wird. Parallel ist ein normaler 5-Pin MIDI-Ausgang vorhanden. Die Pedale können auch ohne Computer betrieben werden, dann wird ein USB-Netzteil benötigt.

Das MIDI Expression Pedal EX3 arbeitet wie ein sogenanntes Schwellerpedal, mit dem sich MIDI-steuerbare Parameter kontinuierlich ändern lassen. Es ist zum Beispiel zur Steuerung von Gitarreneffekten wie Wah Wah, Tremolo, Phaser etc. geeignet und kann ebenso als Volume-Pedal für Orgeln oder andere VSTi‘s verwendet werden.

Das Pedal lässt sich nach eigenen Bedürfnissen konfigurieren. Kanal, Controller, Min/Max-Werte, Reverse können über eine Software (Win, MacOS, Linux) eingestellt werden, die beim Hersteller von der Website heruntergeladen werden kann.

Der duale Fußschalter FS3 kann für die klassische Aktivierung von Gitarren- und anderen Effekten verwendet werden. Ferner lassen sich via Software auch andere Funktionen konfigurieren: Control Change (CC), Program Change, Note On, System Real-Time (Clock, Start, Stop, Continue). Ebenso lässt sich die Art der Schaltzustände anpassen: Ein/Aus (2 konfigurierbare MIDI-Werte), Impuls (1 konfigurierbarer MIDI-Wert), Umschalt-Kontroller/Programmnummer, Up/Down-Controller/Programmnummer, Umschalten der Notennummer, Start/Stop – Cont/Stop, Tap Tempo (MIDI Clock). So ist beispielsweise der Einsatz für Loop-Recording denkbar, ohne dass man Computertastatur oder Maus verwenden muss.

Beat Bars EX3 kostet 169,90 Euro, FS3 129,00 Euro. Der Versand ist innerhalb Europas kostenlos.