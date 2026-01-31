Drum-Performance Plug-in für die DAW

Mit Beatsurfing DRUW kommt zeitnah ein neues DAW-Plug-in auf den Markt, das über Smartphone, Tablet oder einen externen Controller gespielt werden kann und für das der Hersteller lebendige Grooves und Beats verspricht. DRUW soll sich laut Hersteller wie ein echtes Instrument anfühlen und verhalten.

Beatsurfing DRUW

Bei der neuesten Entwicklung von Beatsurfing, die als Software-Instrument im VST3-, AU- und AAX-Format in eurer DAW zum Einsatz kommen kann, handelt es sich um ein Plug-in, das für eine Live-Performance entwickelt wurde und weniger für eine statische Programmierung von Beats.

Wie im folgenden Video zu sehen, steuert man bei Beatsurfing DRUW mit seinen Fingern zum einen unterschiedliche Drum- und Percussion-Sounds, zum anderen lassen sich Fills, Breaks und Effekt-Sounds durch spezifische Fingerbewegungen triggern und in Echtzeit steuern. Der Hersteller verspricht für DRUW eine echte Performance, die im Timing schwankt und einem Groove ein hohes Maß an Lebendigkeit gibt.

Die Klangerzeugung verbleibt bei DRUW komplett in der DAW, Smartphone, Tablet oder Controller übernehmen hier lediglich die Steuerung. Eine aufgezeichnete Performance lässt sich im Nachhinein in der DAW bearbeiten und auf Wunsch lassen sich auch Layer aufzeichnen, so dass man beispielsweise nach einem Grund-Groove weitere Akzente oder Fills hinzufügen kann.

Beatsurfing DRUW ist ab sofort zum Pre-Order-Preis von 38,- US-Dollar erhältlich. Später wird es noch einen Early-Bird-Preis (59,- US-Dollar), einen Einführungsangebot (79,- US-Dollar) und den regulären Preis in Höhe von 179,- US-Dollar geben. Voraussichtlich im dritten Quartal 2026 soll das Plug-in final erhältlich sein. Weitere Informationen erhaltet ihr hier.