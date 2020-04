Beepstreet Drambo, Modulare Groovebox, iOS App

Groovebox trifft auf modularer Synthesizer

Der polnische Entwickler Beepstreet hat sich heute mit der neuen iOS App Drambo zurückgemeldet. Hierbei handelt es sich um eine modulare Groovebox für iPhone und iPad. Modular ist hier die verbaute Engine, die es dem Nutzer erlaubt, eine ganz persönliche Groovebox nach seinen Bedürfnissen zu gestalten. Bis zu 16 Tracks lassen sich einprogrammieren und jeder Track besteht aus einem sogenannten Modular-Rack, das wiederum aus einer Vielzahl von Modulen besteht. Module wählt man in einem Browser, diese werden anschließend von links nach rechts automatisch von der Engine aneinandergereiht. Kenntnisse, wie man einen modularen Synthesizer verkabelt braucht man hier nicht, da die Verbindungen intern und kabellos geschehen.

In der ersten Version stehen über 120 Module zur Auswahl. Hierzu zählen sehr vielen Generatoren (virtuell-analoge Oszillatoren, FM-Operator, diverse Sampler mit Sampling-Funktion, Noise …), Effekte, Modulatoren mit Audio-Rates (LFOs, Hüllkurven …), mathematische Funktionen, Mixer und vieles mehr. Auch dabei ist ein Physical-Modeling-Generator, der mit Hilfe eines Mikrfons ein Objekt aus dem täglichen Leben in ein Instrument verwandeln kann. Die Idee ist nicht neu und stammt aus der älteren App Impaktor von BeepStreet.

Dank kabelloser Bedienung, Drag & Drop, Farbcodierungen, dynamischem Interface … macht der Entwickler das modulare Arbeiten hier sehr zugänglich und übersichtlich. Keine Chance für Kabelsalat. Drambo ist nicht nur eine Groovebox, sondern vieles mehr. Pro Rack kann er ein Monosynthesizer, 8-stimmiger Polysynth, Drum-Synth, Sampler, modularer Effektprozessor und mehr sein.

Die modulare Engine ist hier mit einem flexiblen 16-Track polyphonen Step-Sequencer gepaart, mit dem man Patterns wie auch ganze Tracks herstellen kann. Bedienbar ist dieser wie ein klassischer Roland TR-Sequencer, jedoch mit Ratchet, Probabilität, einer Elektron-ähnlichen Parameter-Lock-Funktion und vielen anderen kreativen Spielerein erweitert. Der Sequencer liebt nicht nur die interne Engine, sondern spielt auch gerne mit externen Geräten (Hardware & AUv3 Instrumenten) dank MIDI-Out.

Spannend ist hier, dass die App auch mit Hardware zusammenarbeiten kann. Beispielsweise lassen sich hier benutzerdefinierbare MIDI-CC-Nachrichten oder Modulationssignale generieren, mit denen man modulare Synthesizer über gleichspannungsgekoppelte Interfaces steuern kann. Neben klassischen MIDI-Daten kann die App auch MPE verarbeiten.

Beepstreet Drambo ist ab jetzt zu einem Preis von 21,99 Euro im Apple AppStore verfügbar. Die App funktioniert ausschließlich mit 64 Bit iPads und iPhones. Der Download beinhaltet die Standalone-App wie auch verschiedene AUv3- (Audio Unit) Plugins: Instrument, Audio-Effekt und MIDI-Effekt. Eine Version für jedes Einsatzgebiet. Laut Entwickler ist die Entwicklung von Drambo noch lange nicht abgeschlossen. So plant man einige Updates mit vielen neuen Modulen (neue Oszillatoren & Effekte, MIDI-Learn, Live-Sync, Granular-Sampler …) und Funktionen, aber auch Bug-Fixes.

Ein sehr spannende Musik-App nach meiner Meinung, die mal wieder zeigt, wie viel Power in unseren mobilen Apfel-Geräten steckt. Bravo Beepstreet. Einige sehr hilfreiche Tutorials, die zeigen, was einen in Drambo erwartet, findet ihr hier.