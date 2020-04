stimmt Coin. Ich bin damit aufgewachsen und für mich sind sie wunderschöne Geräte womit man Musik machen kann. In vielen Fällen ersetzen sie bei mir Gitarren Pedals da die zurzeit verfügbaren Apps eine so hohe Qualität besitzen für ein paar Euros. Einfach ein Audio Interface dran und los gehts. Schon fast pervers was man hier für 5€ bekommt. Die Eventide AUv3 Plugins auf iOS zeigen schön wie weit die Technik ist. Das sind die gleichen Algorithmen die im H9 Pedal sind, nur hier man kann sie mehrmals einsetzen und man braucht nicht 5 H9 im Setup und werden deutlich günstiger. So gesehen ist jedes iPhone oder iPad auch ein H9. Ich kann aber auch verstehen wenn man das nicht mag. An Potis drehen ist einfach was schönes was man nicht vermissen will.