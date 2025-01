Beetlecrab Audio Tempera, Firmware-Update 2.1

Finde ich sehr spannend. Schöner, „anderer“ Ansatz.

Ich frage mich dennoch, ob man sich an dem Granular-Sound dann doch irgendwann satt hört, jetzt wo es gefühlt so viele Möglichkeiten gibt und es sicher immer häufiger zu hören sein wird. So ging es mir zum Beispiel mit Shimmer-Reverbs.