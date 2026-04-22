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Beetronics Seabee Lite, Lo-fi Chorus

Analoger Chorus der klingt wie Honig schmeckt

22. April 2026
Beetronics Seabee Lite

Beetronics Seabee Lite

Das Beetronics Seabee Lite ist der neueste Streich der Pedaltüftler von Beetronics. Bei dem Pedal handelt es sich um einen analogen Chorus auf Bucket-Brigade-Basis, der sich als kleiner Bruder des Seabee Harmochorus versteht.

Das Beetronics Seabee Lite

Das Beetronics Seabee Harmochorus, welches wir bereits für euch getestet haben, war schon ein absoluter Knaller, wenn es um ausgefallene Sounds geht, allerdings auch ziemlich teuer. Jetzt legt der Hersteller nach und legt mit dem Beetronics Seabee Lite ein Pedal aus der gleichen Familie vor, das nicht nur kompakter, sondern auch günstiger ist.

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Beetronics Seabee Lite Vollansicht

Was beim großen Seabee schon im Test auffiel, ist die etwas komplexere Bedienung. Hier hat Beetronics wohl zugehört und liefert ein deutlich übersichtlicheres Bedienkonzept mit drei Reglern: Feedback, Rate und Depth steuern die Hauptparameter des Chorus Effekts, während die drei darunterliegenden Switches diverse Modes und Feineinstellungen bieten.

Beetronics Seabee Lite Seitenansicht

Da wären zum einen die drei Modulation-Modes Classic, Flangee und Wobblee. Des Weiteren hat man die Wahl zwischen Chorus mit seinem 50/50 Blend von Dry- und Wet-Signal und Vibee, was 100% Effektsignal liefert. Zur Feinabstimmung stehen noch drei Filter-Modi mit Flat, Bandpass und High Pass zur Verfügung.

Es verfügt über zwei Footswitches mit Bypass und Tap Tempo, samt Hold-Funktionen für Echtzeitveränderungen von Speed oder Depth. Mit Stereo Out, MIDI und Expression-Funktionalität (beides über TRS) ist es zudem für jegliche Setups ausgestattet.

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Beetronics Seabee Lite Seitenansicht

Dieses Video veranschaulicht auf die klassische etwas abgedrehte Beetronics-Art, wie ausgefallen und trotzdem klassisch warm das Seabee Lite klingen kann.

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Preis und Verfügbarkeit

Das Beetronics Seabee Lite ist in zwei verschiedenen Farben erhältlich: Pink und Cream, und kostet deutlich weniger als sein großer Bruder. Beim Musikhaus Thomann bekommt ihr das Pedal für 259,- Euro.

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Beetronics Seabee Lite Cream
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259,00€ Thomann
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259,00€ Thomann

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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