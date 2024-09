Beetronics Tuna Fuzz – Stinking good Sound aus der Dose

I think this Bee is out of Tuna

Das Beetronics Tuna Fuzz ist ein Gitarren-Effekt auf Basis eines Transistorverzerrers, der mit wenigen Regelmöglichkeiten, aber dafür im echt gelungenen Design daherkommt.

Manchmal ist man ja auch als hartgesottener News-Redakteur überrascht. Dachte ich doch, dass Beetronics so ziemlich alle Möglichkeiten der schlechten Wortspiele ausgelotet hätte, kommt jetzt knallhart ein Fuzz in der Thunfischdose und der einzige Regler trägt die Bezeichnung „Stinker“.

Beetronics Tuna Fuzz – Stinking good Fuzz

Ja, das sind echt Thunfischdosen, in die die Platine eingebaut wird. Aber keine Angst, einen echten Thunfisch haben die Dinger nie gesehen. Veganer können also aufatmen. Die Sorge, dass man das Pedal versehentlich zertreten könnte, scheint auch unberechtigt, der Hersteller warnt lediglich davor, die Dose mit einem Auto zu überfahren. Das klingt ja schon mal recht vertrauenerweckend.

Was ist denn das Beetronics Tuna Fuzz nun genau? In den Anfangszeiten von Beetronics hat Mastermind Filipe Pampuri gern aus Kostengründen auf eben diese Thunfischdosen zurückgegriffen und nun hat er eben entschieden, dass Zeit für ein Comeback ist.

Das Beetronics Tuna Fuzz hat ein voreingestelltes Fuzz-Gain, der einzige Regler mit der Bezeichnung „Stinker“ regelt die Ausgangslautstärke. Das Teil soll klingen wie eine Biene in der Dose und das ist so ziemlich die treffendste Bezeichnung für ein Fuzz-Pedal, die ich je gelesen habe. Ein Eingang und ein Ausgang sind neben dem Stinker am Dosenrand zugänglich, dazwischen befindet sich noch der 9V-Netzteil Anschluss.

Die Unterseite der Dose ist mit einem durchsichtigen Deckel verschlossen, die Oberseite trägt den Fußschalter und eine LED zur Statuskontrolle des True Bypass („Is it true bypass? Yezzzzz!“). Die Basis des Beetronics bildet ein modifiziertes Octahive und enthält ein bee-autiful Tunabee-shaped PCB. Alles klar?

Richtig cool ist der Preis, das Bienen/Thunfisch-Dessert gibt’s für 99 €, lieferbar in etwa zwei Wochen. Die Produktion wurde zunächst auf 500 Stück beschränkt, je nach Ressourcen und Nachfrage soll das Beetronics Tuna Fuzz aber in die reguläre Produktpalette aufgenommen werden. Das klingt doch alles recht flutschig-fischig, oder? Es scheint mir eine ziemlich gute Gelegenheit, ein einzigartiges Design zu einem wirklich fairen Preis zu erwerben.

Übrigens findet ihr auf der Website auch coole Tuna-Merch-Produkte für die ganz Verrückten. Wäre das was für euch? Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob euch so eine Fischdose aufs Board käme und wenn ja, warum nicht…