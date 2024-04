Beetronics Wannabee Dual Drive Overdrive Pedal

Beetronics Wannabee - Beelateral Buzz

Beetronics ist eine Edelpedalschmiede aus Kalifornien, angetreten, um hochwertige Pedaleffekte zu kreieren, die dann in Handarbeit hergestellt und weltweit vertrieben werden. Gegründet wurde die Firma von einem Gitarristen, einem Journalisten, einem Architekten und einem Hund. So steht es in den Annalen der Firmengeschichte. Kein Wunder, dass dann alles ein wenig anders aussieht, als wenn man ein Pedal von der Stange kaufen würde. Das Beetronics Wannabee (ich glaube, die lassen kein Wortspiel mit „Bee“ aus) ist eine duales Overdrive-Pedal mit interessanten Features.

Beetronics Wannabee – Beelateral Buzz

Beelateral Buzz ist der Zweitname und deutet an, dass hier zwei getrennte Schaltkreise werkeln. Und richtig, hier finden wir, auf der linken Seite des Pedals, einen Bluesbreaker-Schaltkreis (Circuit #0) und auf der rechten Seite den Klon eines Klon Centaurs (Circuit #1). Beide wurde schon des Öfteren kopiert, es sind ja auch beides großartige Pedale, die vom Charakter sehr gut zusammenpassen. Neben der nun wirklich sagenhaften Optik dieses Kombi-Pedals, die die Originale absolut in den Schatten stellt, kommt nun aber noch die Möglichkeit dazu, beide Overdrive-Schaltkreise parallel zu fahren. Das verspricht endlosen Spaß :)

Die Regelmöglichkeiten sind je Kanal identisch, hier gibt’s Honey, Taste und Volume. Also Grad der Zerre, Ton und Krach. Jeder der beiden Schaltkreise verfügt über einen Dreifachschalter, der die Charakteristik des Sounds ändert. Ein Fußschalter je Zerreinheit versetzt diese jeweils in den True Bypass. Ein Input, ein Output und eine Netzteilbuchse, das war’s. Alles andere ist bunt und ein echter Eye Catcher.

Die Netzversorgung erfolgt über ein externes Netzteil mit 9V und Minuspol innen, Batteriebetrieb ist nicht vorgesehen. Obwohl man für den recht hohen Preis von 365 € beide Geräte einzeln deutlich günstiger bekommen dürfte, ist bei diesem Pedal natürlich zum einen die Platzersparnis anzuführen, denn mit 14 cm x 10,2 cm x 6,4 cm ist das Pedal echt knuffich, zum anderen ist die Option beide Schaltkreise zu mischen echt eine lohnende Idee.

Wer also die nötigen Flocken locker hat, sollte sich das Pedal unbedingt mal näher zu Gemüte führen. Lieferbar ist es in etwa vier Wochen. Ich bin da jetzt so heiß drauf, dass ich mir wohl einen Adventskalender basteln muss. Stay tuned, wir werden das Teil für euch sezieren.

