Behringer 1630 Bode Frequency Shifter, Eurorack-Modul

Wird das rare Modul kommen?

Mit dem Behringer 1630 Bode Frequency Shifter könnte eines der selteneren Module von Moog wieder aufgelegt werden. Behringer peilt dafür einen Preis von 199,- Dollar an.

Ein Frequency Shifter, nach der einst von Harald Bode entworfenen Schaltung, ist schon ein ziemlich spezieller Effekt, der nicht für jeden das richtige ist. Denn anders als bei einem Pitch Shifter wird hier das Signal nicht gleichmäßig im Verhältnis in der Tonhöhe verschoben, sondern jeder Teilton um den gleichen Faktor. Daher lösen sich die harmonischen Verhältnisse im Klang auf und das Ergebnis kann schnell recht schräg klingen. So wurde der Frequency Shifter überwiegend von progressiven und experimentierfreudigen Musikern der neuen Moderne. Am bekanntesten dürfte Oskar Salas Einsatz der Frequency Shifters sein, der damit seine subharmonischen Mixturen erweiterte und ihn auch gern in den Feedback-Weg seines Delay einschleifte.

Da die Schaltung sehr aufwendig ist, gibt es nur wenige Frequency Shifter in der modularen Szene. Einige Module, wie Doepfer A-126 VC Frequency Shifter oder RS-240 von Analogue Systems, sind inzwischen schon nicht mehr erhältlich. Der Interessentenkreis ist überschaubar und der Aufwand macht solche Module teuer.

Von Club of the Knobs (COTK) gibt es einen Nachbau des 1630 im originalen Format. Und unter dem COTK-Label Wavefront Audio gibt es eine 19″-fähige Standalone-Version.

Der Entwurf des Behringer 1630 Bode Frequency Shifter besitzt die identischen Bedienelemente des Vorbildes, nur die Anordnung ist bedingt durch das Eurorack-Format anders. Nicht nur die Regler für die eigentliche Verschiebung, Mixture und die Skaleneinstellung, sondern auch die drei CV-Eingänge sowie die gedoppelten Ausgänge für A, B und Mix entsprechen dem Original.

Die Frage ist, ob die für Behringer typische günstige Umsetzung bei dieser komplexen Schaltung so gut funktionieren kann, dass auch kritische Anwender damit zufrieden sein können? Denn hiermit operiert man oft in extremen Frequenzbereichen, wo sich Unzulänglichkeiten schnell und unschön bemerkbar machen können. Im Moment steht der Behringer 1630 Bode Frequency Shifter anhand eines Renderings aber erst einmal nur zur generellen Diskussion. Er wäre jedoch sicherlich eine schöne Erweiterung des Angebotes für die Module der 900er Serie.