Behringer Avatar, Projektierung eines Synthesizers

So wie ich das verstanden habe ist beim Avatar das besondere, die analoge Einspeisung und klangliche Veränderung von externen Instrumenten bzw. die dafür vorgesehenen Eingänge und dieses Signal kann dann wieder ausgegeben werden. Produkttechnisch gibt es sozusagen den Odyssey (mit Tasten) und einen Avatar, eben ohne Tasten, aber dafür mit diversen Instrumenteneingängen wie vocalpitch. Und als drittes im Bunde, optisch ähnlich, der 2600 als vielseitiger Synthesizer. Alles vollanalog darf man nicht vergessen (den Hall beim B:2600 schwarz mal außen vorgelassen). Eine Spur zu pitchen ist ja heutzutage im digitalen Zeitalter ein völlig normaler Standard jeder DAW, war aber in den 70ern sicherlich noch etwas Besonderes. Ich hoffe mein Kommentar ist technisch soweit richtig, ansonsten darf es gerne jemand präzisieren. Was mich aber tierisch aufregt ist wieder das Wort „Ankündigung“. Hab ich bei Behringer so noch nie gehört! [Achtung Ironie].