Seventies Wacka Wacka Comeback

Das Behringer B-Tron III Envelope Filter Effektpedal ist die Neuauflage eines der beliebtesten Auto-Wah-Pedale der 70er-Jahre.

B-Tron? Klingelt da was? Wer die funkigen WahWah-Sounds der Siebziger liebt, dürfte quasi per Auto-Memory an das legendäre Auto-Wah Mu-Tron III denken. Und wer das nötige Kleingeld stecken hat, kann sich bei Reverb auch schon mal ein Original bestellen, hat aber dann rund 1.200 € weniger auf dem Konto.

Behringer B-Tron III Envelope Filter Auto-Wah

Jerry Garcia (Deadful Great), Stevie Wonder, Bootsy Collins, Chris Squire, Larry Coryell, sie alle – und noch viele mehr – haben das Original eingesetzt, egal ob am Clavinet, am Bass oder mit der Gitarre. Muss also was dran sein, am Kult.

Das Behringer B-Tron III Envelope Filter Effektpedal lässt Sound und Optik nun wiederauferstehen, das ganze zu bei Behringer üblichen, recht günstigen Konditionen. Genau genommen ist, nach dem Erwerb des B-Tron III, noch ein gebrauchter Kleinwagen drin. Gerade einmal 69 € wird der WahWah-Klon kosten.

Auf die charakteristische Treppenoptik des Originals verzichtet das Behringer-Replikat, die Kiste ist schnöde rechteckig. Aber die Farben erinnern schon stark ans Original. Ansonsten gibt’s einen Fußschalter, drei Regler und drei Schalter. Mit dem Mode-Regler kann zwischen LoPass, BandPass und HiPass-Filter gewählt werden, der Range-Schalter lässt dann nochmal eine Frequenzverschiebung des Effekts zu.

Peak und Gain regeln die Eingangsempfindlichkeit und den höchsten „Ausschlag“ des Filters, ein zusätzlicher Drive-Schalter kümmert sich noch zusätzlich um die Soundcharakteristik. Das Behringer B-Tron III Envelope Filter Auto-Wah Effektpedal ist komplett analog aufgebaut und basiert auf dem originalen, optischen Schaltkreis.

Behringer geht also seinen Weg, Vintage-Geräte mit Kultstatus zu extrem günstigen Konditionen auf den Markt zu bringen, konsequent weiter. Über die Lieferbarkeit des B-Tron III Envelope Filter ist noch nichts bekannt, die Lieferzeit ist aktuell mit mehreren Monaten angegeben.