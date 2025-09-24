Kompaktes Säulenlautsprechersystem

Im beliebten Bereich der Säulenlautsprecher hat Behringer mit dem B6X ein neues System vorgestellt, das zeitnah im Handel verfügbar sein wird. Wir haben euch die wichtigsten Informationen zum Behringer B6X System zusammengestellt.

Behringer B6X

Die dem neuen Lautsprechersystem B6X bringt Behringer ein kompaktes PA-System auf den Markt, das mit einem 10 Zoll-Subwoofer sowie vier 3-Zoll-Neodymium-Treibern ausgestattet ist. Die 800 Watt Peak-Leistung (Class-D-Verstärker) sollte für die meisten Einsatzgebiete eines solchen Säulenlautsprechersystems ausreichen.

Ein großes Kriterium eines solchen PA-System ist die Frage der Transportabilität, denn im besten Fall lassen sich Subwoofer und Säulenlautsprecher in wenigen Minuten auf- und abbauen, sowie gut transportieren und verladen. Mit einem Gewicht von 17,5 kg sollte das beim B6X gut funktionieren. Die Maße belaufen sich auf 320 x 430 x 1120 mm.

Hier zunächste das Video zum Behringer B6X System:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das B6X-System ist mit einem integrierten 4-Kanal-Mixer ausgestattet und bietet die folgenden Anschlüsse:

Eingänge: 2x XLR/6,3 mm Klinke Kombi und 1x 3,5 mm Stereo Klinke

Ausgang: 1x XLR Mix

1x Speaker-Twist-Ausgang zum Satelliten Topteil

Pro Kanal steht ein 3-Band-Equalizer zur Verfügung und das System wartet mit einem integrierten Bluetooth TWS Stereo und einer Multi-Speaker-Link-Funktion auf. Drahtlos und ohne zusätzliches Equipment lassen sich auf Wunsch zwei kompatible Behringer-Funksysteme mit dem Säulenlautsprechersystem verbinden. Auch Effekte (Echo, Chorus, Concert und Delay) sind mit an Bord.

Gesteuert wird das Behringer B6X entweder über das rückseitige LC-Display oder kabellos über eine iOS-/Android-App.

Das B6X-System ist einzeln zum Preis von 429,- Euro erhältlich. Alternativ bietet Behringer auch ein Stereo-System zum Preis von 849,- Euro an.