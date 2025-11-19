Behringer BDS-3, analoger Drum-Synthesizer

SDS-3 wird in BDS-3 umbenannt

Der angekündigte Drum-Synthesizer SDS-3 wird noch vor seinem Erscheinen in Behringer BDS-3 umbenannt. Ohne weitere Erklärung kam eine kurze Mitteilung, über die Gründe zu spekulieren, ist müßig. Dabei wurde bislang nur der Titel und das gerenderte Bild angepasst, während auf der Produktseite und im Demovideo noch die alte Bezeichnung verwendet wird. Auch die Händler hat die Nachricht wohl überrascht, da das Gerät nach wie vor unter SDS-3 gelistet ist. Das wird wohl nach und nach abgearbeitet werden. Es bleibt abzuwarten, ob sich dadurch auch die Auslieferung des Gerätes verzögert, falls eventuell Frontplatten, Kartons und anderes neu bedruckt werden müssen?

ANZEIGE

Affiliate Links Behringer BDS-3 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 249,00€

Behringer BDS-3 – Drums à la Simmons

Das Soundmodul für analoge Drums und Percussion ist ein Nachbau des weniger bekannten Simmons SDS-3 von 1978. Funktionalität wie auch die Optik ist stark an das Original angelehnt. Es gibt vier Kanäle mit jeweils einer universell angelegten Klangerzeugung. Das heißt, es gibt keine spezifischen Sektionen für Kick, Snare, HiHat etc., sondern man kann für jeden Kanal einen beliebigen Sound einstellen.

Die Drums bzw. Percussion werden jeweils mit einem Oszillator und Noise erzeugt, die einzeln oder gemischt genutzt werden können. Ein sogenannter Impact Click kann für einen betonten Attack dazugemischt werden. Die Tonhöhe des Oszillators lässt sich mit einer Decay-Hüllkurve auf- oder abwärts modulieren. Zusätzlich ist ein globaler LFO vorhanden, der bei den vier Sektionen aktiviert werden kann und mit Overall Pitch lässt sich das Tuning des gesamten Synthesizers steuern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Die Ausstattung entspricht dem des Originals. Nur die Fader der Kanäle wurde aus Platzgründen quer gelegt, denn hier wird das für Behringer typische Pultgehäuse verwendet. Das eigentlich Modul lässt sich aus dem Gehäuse nehmen und alternativ in einen Eurorack-Rahmen einsetzen.

Auf der Rückseite gibt es zwei zusätzliche Anschlüsse. Einen für ein Schwellerpedal, mit dem Overall Pitch gesteuert werden kann, und einen für einen Fußschalter für „Decay Kill“, um lang ausklingende Sounds zu stoppen, z. B. für die Realisierung von Open und Closed HiHat mit nur einem Kanal.

Die Sounds des BDS-3 können über MIDI, USB oder über vier Mic-Eingänge getriggert werden. Das Original von Simmons war darauf ausgelegt, dass die Sounds mit den (Kontakt-) Mikrofonen eines akustischen Schlagzeuges parallel getriggert werden können. Das Signal des Mic-Einganges wird parallel an einer anderen Buchse wieder ausgegeben. Außerdem sollen die Eingänge auch mit Trigger-Signalen nutzbar sein.

Noch wird die Lieferzeit für den Behringer BDS-3 mit ca. zwei Monaten angegeben, was unter Vorbehalt angesehen werden muss. Der Preis beträgt 249,- Euro.