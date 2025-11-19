Behringer BDS-3, analoger Drum-Synthesizer

SDS-3 wird in BDS-3 umbenannt
Der angekündigte Drum-Synthesizer SDS-3 wird noch vor seinem Erscheinen in Behringer BDS-3 umbenannt. Ohne weitere Erklärung kam eine kurze Mitteilung, über die Gründe zu spekulieren, ist müßig. Dabei wurde bislang nur der Titel und das gerenderte Bild angepasst, während auf der Produktseite und im Demovideo noch die alte Bezeichnung verwendet wird. Auch die Händler hat die Nachricht wohl überrascht, da das Gerät nach wie vor unter SDS-3 gelistet ist. Das wird wohl nach und nach abgearbeitet werden. Es bleibt abzuwarten, ob sich dadurch auch die Auslieferung des Gerätes verzögert, falls eventuell Frontplatten, Kartons und anderes neu bedruckt werden müssen?
Behringer BDS-3 – Drums à la Simmons
Das Soundmodul für analoge Drums und Percussion ist ein Nachbau des weniger bekannten Simmons SDS-3 von 1978. Funktionalität wie auch die Optik ist stark an das Original angelehnt. Es gibt vier Kanäle mit jeweils einer universell angelegten Klangerzeugung. Das heißt, es gibt keine spezifischen Sektionen für Kick, Snare, HiHat etc., sondern man kann für jeden Kanal einen beliebigen Sound einstellen.
Die Drums bzw. Percussion werden jeweils mit einem Oszillator und Noise erzeugt, die einzeln oder gemischt genutzt werden können. Ein sogenannter Impact Click kann für einen betonten Attack dazugemischt werden. Die Tonhöhe des Oszillators lässt sich mit einer Decay-Hüllkurve auf- oder abwärts modulieren. Zusätzlich ist ein globaler LFO vorhanden, der bei den vier Sektionen aktiviert werden kann und mit Overall Pitch lässt sich das Tuning des gesamten Synthesizers steuern.
Die Ausstattung entspricht dem des Originals. Nur die Fader der Kanäle wurde aus Platzgründen quer gelegt, denn hier wird das für Behringer typische Pultgehäuse verwendet. Das eigentlich Modul lässt sich aus dem Gehäuse nehmen und alternativ in einen Eurorack-Rahmen einsetzen.
Auf der Rückseite gibt es zwei zusätzliche Anschlüsse. Einen für ein Schwellerpedal, mit dem Overall Pitch gesteuert werden kann, und einen für einen Fußschalter für „Decay Kill“, um lang ausklingende Sounds zu stoppen, z. B. für die Realisierung von Open und Closed HiHat mit nur einem Kanal.
Die Sounds des BDS-3 können über MIDI, USB oder über vier Mic-Eingänge getriggert werden. Das Original von Simmons war darauf ausgelegt, dass die Sounds mit den (Kontakt-) Mikrofonen eines akustischen Schlagzeuges parallel getriggert werden können. Das Signal des Mic-Einganges wird parallel an einer anderen Buchse wieder ausgegeben. Außerdem sollen die Eingänge auch mit Trigger-Signalen nutzbar sein.
Noch wird die Lieferzeit für den Behringer BDS-3 mit ca. zwei Monaten angegeben, was unter Vorbehalt angesehen werden muss. Der Preis beträgt 249,- Euro.
klingt im Video gut.
bin auf den Test gespannt.
leider oft monatelange Wartezeit.
Oh man, wie geil. Darauf habe ich gewartet. Und mein DrumKAT freut sich auch…😀
@padbell gute Idee! 👍
Seit eh und jeh stelle ich mir die Frage wo diese typischen Eurodancekicks herkommen. Könnte das sie Antwort sein? Als man die Klangbeispiele hörte musste ich als erstes an den typischen 90er Eurodance denken. Diese gepitchte Kick hat doch jeder Song von damals und ist aktuell wieder sehr in Mode. Typisch z.B. Captain Jack und Co. Behringer hat es schon echt drauf den Nerv der Zeit zu treffen, zumindest im Vergleich zu den anderen. Beispiel: Die Roland TR-1000 ist ein gelungener Schachzug, keine Frage. Aber etwas zu spät und etwas teuer. Eine Behringer RD-9 und RD-8 gekauft. Selbiges Ergebnis zu einem Fünftel des Preises. Natürlich etwas spitzfindig formuliert meinerseits. Aber ich komme nicht mehr klar mit der Synthesizer Preispolitik – ganz ohne Flax ihr Gleichgesynthen!
@Filterpad Mich erinnert das an Goa- oder Paytrance-Kicks, dieses PiuPiu. Die kann man auch mit dem Crave bauen, oder mit artverwandten.
@HG Ja, oldschool Psy passt mega.
@HG stimmt 😃
@Filterpad Diese Zap-Kicks bekommt man eigentlich mit jedem halbwegs anständigen (Analog)Filter in Eigenschwingung und zackigen Envelopes hin. Auf einem Pro-1 oder ähnlichen Synths kann man diesen Sound in <1 Minute reindrehen.
@exitLaub Stimmt, das wollte ich auch schon schreiben. Mit jedem Synthesizer, der einen selbstoszillierenden Filter hat, kannst du diese Bassdrum nachbauen und unendlich variieren.
@Filterpad Es ist nicht böse gemeint, aber Du hast es sogar mehr als spitzfindig formuliert. Die RD-9 und RD-8 sind mit der TR-1000 nicht vergleichbar. Wenn Du das wirklich glaubst, liegst Du falsch. Ich schlage vor, Du fährst mal nach München zum Lindberg und probierst die Kiste selbst aus. Es dauert nicht lange und Du wirst sehen, was ich meine.
Und zum Roland Timing: Warum ist die TR-1000 zu spät gekommen? Roland hat schon vor Behringer 808 und 909 veröffentlicht. Zum einen die Originalen, dann die sample basierenden Varianten und dann die VA Varianten. Letzteres wie die TR-8S klingt hervorragend. Auch hier empfehle ich dir, diese mal auszuprobieren. Du wirst sehen, wie gut sie klingt. Als Zuckerl bekommst du neben 808 und 909 die 606, CR-78, 707, 727 und einen sehr guten FM Drumsynth + Sampler. Und das zu einem fairen Preis. Was will man mehr? 😄
https://www.roland.com/de/products/tr-8s/
@Round Robin stimmt.
lustigerweise hat auf dem music Store Video der Roland demotyp gemeint „acb klingt super und analog ist Voodoo“ 😎
finde auch die acb Simulation klingen sehr gut und es passt für mich.
falls man aber wirklich nur analoge 808 und/oder 909 will, ist man wohl bei Uli besser und günstiger aufgehoben.
irgendwie kommt mir die tr1000 so vor wie ein Test, wieviel kann man in ein gerät packen 😀
wenn man zb das Sampling nicht braucht, sollte man sie nicht kaufen.
@Numitron Was ich wirklich lustig finde, dass als B die RD8 und RD9 heraus gebracht haben, haben alle gemeint, sie klingt nicht so wie Typ A und Typ B usw…
Aber bei der TR1000 ist ja alles okay… im Enddefekt alles Schwachsinn und nur FanBoy Texte… Die 1000er werden dann bestimmt auch alle etwas unterschiedlich klingen zu den Originalen.
@luap da hast du vollkommen Recht!
leider doppelstandards teilweise!
Uli hat denen wohl etwas ins den arsch getreten mit den clones.
plötzlich kann man wieder analoge Geister jagen! interessant ist, dass die im Video meinen sie haben die erste Version der 808 als Vorbild genommen. vorher hatte ich nie von 2 Version gehört, die etwas unterschiedlich klingen.😀
@Filterpad Daniel Miller hat solche Kicks 1980/81 auf dem ARP2600 gebastelt. Kann man gut auf Depeche Modes Erstling Speak and Spell hören, wo alle Kicks vom 2600 stammen.
Auf dem B2600 haut das übrigens auch ganz zufriedenstellend hin.
@exitLaub ok interessant
@Filterpad Bevor Goa- und Psy-Trance sowie Euro Dance ihren Durchbruch feierten, hat DJ Dag bereits solche BD’s gekonnt eingesetzt und damit die Musikszene bereichert.
@Round Robin „i believe in the power of american natives“
war mir persönlich aber doch zu poppig….
die tr8 finde ich übrigens vom klang nicht ganz so toll….irgendwie fehlt mir da insgesamt doch der letzte punch….
@dilux Auch bei einer CR-78. Klar war es die erste programmierbare Drummachine, aber der Sound? Kult ja, allerdings für mein Verständnis von Rhythmen eher Murks. Da klingt die hier vorgestellte schon besser.
@Filterpad ja, das war noch mehr der „orgelbegleitungssound“.😎
hab glaub ich nur einmal ein cr78 kit verwendet. und das war vor langer Zeit mit der mc303. 😃
@dilux „i believe in the power of american natives“
Ja, die Kick muss damals wohl ziemlich geil gewesen sein. Im Interview erklärt Jam El Mar, der andere Teil von Dance2Trance, dass die Kick oft von anderen Leuten gesamplet wurde. Ich meine die war mit dem Roland System 700 gebaut.
Beim Youtubekanal von MuzikXpress gibt es die Interviews: https://www.youtube.com/muzikxpress
@Round Robin ok interessant und sagt mit nichts.
Hab mich echt gefreut als das Video der SDS aufgetaucht ist.
Finde ich echt mega das Teil.
Aber wieso kann man das Teil nicht einfach nur auf Maximum Pimpen?
Paar zusätzliche CV Eingänge hätten nicht geschadet.
Anfangs ist die Freude immer sehr groß. Wow hier mega neuer Clone von X und Y.
Aber am Ende wird auf längere Sicht vieles wieder auf dem Secondhand Markt landen.
Und dann schlage ich zu 😄
Hoffentlich kommt das noch als einzelne Stimme fürs Eurorack mit mehr CV Eingängen.
@ollo Ja, genau das kam mir auch in den Sinn. Fände es besser ein Segment als kleineres Modul zu haben. 70 – 80 EUR wäre cool gewesen für eine Stimme. Die ganzen rackfüllenden ausufernden Module von Behringer stapeln sich schon hochkant an einer Ecke des Raumes. Auf Dauer finde ich die 60, 70 und 80HP Module echt nervig.
@ollo Super Einwurf und voll meine Kerbe!
@ollo oder das Teil modden, sollte ja auch möglich sein
alle Achtung … und das alles zu einem Schockerpreis:-)
bin Drummäßig überversorgt, zumindest rede ich mir das täglich vorm Spieglein ein.
Das Space und CrashPad von E.H. klingt aber auch nicht schlecht.
Syncussion Sy aus dem B. House übrigens auch … von daher haut ordentlich rein:-)
lieber netter Gruß🙂
ui bds? bitte Mal recherchieren…
vielleicht wieder umbenennen. 😄
Lasst mich mit diesen Mini Dingern in Ruhe hier stepped der Bär 😀
Wenn das Ding so klingt wie im Video dann will ich das haben. Diese schrägen mysteriösen Toms die mit dem externen Delay verschmelzen… Ein Traum.
@Ashatur Simmons says😀
@Numitron Der war gut 👍
Als Trigger kann man auch gut die Radar Module von Behringer verwenden. Da hat einen anständigen Pufferschaltkreis mit Gate und Envelope und einen externen Eingang falls man doch einen Piezo an ein Objekt klemmen möchte.