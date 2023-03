Behringer BM-103, 12-Stage Phaser-Pedal

Phasing à la Moogerfooger

Das kommt einem bekannt vor … der Prototyp des Behringer BM-103 Phaser-Pedals ist ebenso eine unverbindliche Vorankündigung wie das gestern gezeigte BM-101 Filter. Vermutlich wird Behringer die gesamte Klon-Serie der Moogerfooger-Pedale in der nächsten Zeit scheibchenweise anteasern.

Das BM-103 ist eine direkte Kopie des Moog Moogerfooger MF-103 Phaser, die sich äußerlich nur in der Bauform und Größe vom Original unterscheidet. Funktionen, Regler, LEDs und Anschlüsse sind mit dem Vorbild identisch.

Der Phaser-Effekt kann zwischen 6 Stages und 12 Stages umgeschaltet sowie mit Sweep und Resonance eingestellt werden. Ein interner LFO (Triangle), dessen Bereich zwischen Lo und Hi umgeschaltet werden kann, moduliert den Effekt. Es lassen sich sowohl Eingangs- (mit Drive) als auch Ausgangspegel regeln, was für eine Pedal eher unüblich ist.

Die vier Hauptfunktionen Sweep, Reso, Amount und Rate verfügen über CV-Eingänge für externe Steuerspannungen. Bei den Anschlüssen gibt es zwei Besonderheiten. Während am Audio Out das Eingangssignal plus dem Phaser-Signal anliegt, wird am Aux Out das Eingangssignal minus dem Phaser-Signal ausgegeben.

Über den CV-Eingang Sweep In kann die zweite 6 Stages-Einheit mit einem separaten Steuersignal moduliert werden. Außerdem liegt das LFO-Signal an einem eigenen Ausgang an.

Der Behringer BM-103 Phaser ist wie erwähnt nur ein Prototyp. Angaben zum Preis oder möglicher Verfügbarkeit gibt es dementsprechend nicht.