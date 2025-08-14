ANZEIGE
ANZEIGE

Behringer BM-11M Low Pass Filter, Pedal

Tiefpass-Filter mit CV & MIDI

14. August 2025

Behringer BM-11M Low Pass Filter am

Mit dem Behringer BM-11M Low Pass Filter wird der nächste Nachbau eines Moogerfooger-Pedals angekündigt. Das Filter wurde vor längerer Zeit noch als BM-101 vorgestellt, doch inzwischen gab es Änderungen am Design.

ANZEIGE

Behringer BM-11M Low Pass Filter mit MIDI

Das Pedal beherbergt ein Tiefpassfilter, das wahlweise mit 12 dB oder 24 dB Flankensteilheit betrieben werden kann. Die Schaltung basiert auf einer Transistor-Kaskade, wie sie auch in den Behringer-Synthesizern Model D und Poly D zu finden ist.
Das Pedal ist gleichermaßen für die Verwendung mit Synthesizers, wie auch Gitarre, Bass, anderen Instrumenten und über Mikrofon abgenommenen(und ggf. verstärkten) Signalen geeignet.

Das Filter verfügt über einen Envelope Follower, der sich zwischen smooth und fast umstellen lässt und in der Modulationstiefe (Amount) geregelt werden kann. Das CV-Signal des Envelope Followers wird über eine separate Buchse ausgegeben, um damit andere Pedale der BM-Serie oder auch Synthesizer modulieren zu können. Weiterhin kann der Eingang mit Drive übersteuert werden und das gefilterte Signal lässt sich mit dem Eingangssignal mischen.

Für die vier Funktionen der Regler (Cutoff, Resonance, Amount, Mix) gibt es vier Steuereingänge zum Schluss von Steuerpedalen oder CV-Signalen. Außerdem ist eine Steuerung über den MIDI- bzw.. den USB-Eingang vorgesehen.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Behringer BM-11M Low Pass Filter wird erst in mehreren Monaten verfügbar sein, ein genauer Liefertermin wurde nicht mitgeteilt. Der Preis beträgt 119,- Euro.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Behringer BM-12 Ring Modulator, Pedal

Behringer BM-12 Ring Modulator, Pedal

24.07.2025 |0
Behringer BM-13 Phaser, Phaser-Pedal

Behringer BM-13 Phaser, Phaser-Pedal

10.07.2025 |0
Behringer BM-15M Murf Box, Filter-Pedal

Behringer BM-15M Murf Box, Filter-Pedal

26.06.2025 |25
Behringer BM-107 Frequency Box, Oszillator nach Moogerfooger MF-107

Behringer BM-107 Frequency Box, Oszillator nach Moogerfooger MF-107

24.03.2023 |1
Behringer BM-101, Filter-Pedal mit MIDI

Behringer BM-101, Filter-Pedal mit MIDI

08.03.2023 |1
Behringer BM-102 Ring Modulator nach Moogerfooger-Vorbild

Behringer BM-102 Ring Modulator nach Moogerfooger-Vorbild

19.02.2023 |4
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X