Behringer BM-11M Low Pass Filter, Pedal

Tiefpass-Filter mit CV & MIDI

Mit dem Behringer BM-11M Low Pass Filter wird der nächste Nachbau eines Moogerfooger-Pedals angekündigt. Das Filter wurde vor längerer Zeit noch als BM-101 vorgestellt, doch inzwischen gab es Änderungen am Design.

Behringer BM-11M Low Pass Filter mit MIDI

Das Pedal beherbergt ein Tiefpassfilter, das wahlweise mit 12 dB oder 24 dB Flankensteilheit betrieben werden kann. Die Schaltung basiert auf einer Transistor-Kaskade, wie sie auch in den Behringer-Synthesizern Model D und Poly D zu finden ist.

Das Pedal ist gleichermaßen für die Verwendung mit Synthesizers, wie auch Gitarre, Bass, anderen Instrumenten und über Mikrofon abgenommenen(und ggf. verstärkten) Signalen geeignet.

Das Filter verfügt über einen Envelope Follower, der sich zwischen smooth und fast umstellen lässt und in der Modulationstiefe (Amount) geregelt werden kann. Das CV-Signal des Envelope Followers wird über eine separate Buchse ausgegeben, um damit andere Pedale der BM-Serie oder auch Synthesizer modulieren zu können. Weiterhin kann der Eingang mit Drive übersteuert werden und das gefilterte Signal lässt sich mit dem Eingangssignal mischen.

Für die vier Funktionen der Regler (Cutoff, Resonance, Amount, Mix) gibt es vier Steuereingänge zum Schluss von Steuerpedalen oder CV-Signalen. Außerdem ist eine Steuerung über den MIDI- bzw.. den USB-Eingang vorgesehen.

Das Behringer BM-11M Low Pass Filter wird erst in mehreren Monaten verfügbar sein, ein genauer Liefertermin wurde nicht mitgeteilt. Der Preis beträgt 119,- Euro.