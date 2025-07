Behringer BM-13 Phaser, Phaser-Pedal

Moogerfooger-Phaser-Pedal - jetzt von Behringer

Nachdem Behringer vor knapp zwei Wochen das BM-15 Filter-Pedal vorgestellt hat, folgt nun der Behringer BM-13 Phaser. Der Name und die Optik verraten es bereits, hier geht es um einen Nachbau des Moogerfooger-Pedals MF-103. Angekündigt wurden die Moogerfooger-Nachbauten bereits vor langer Zeit. BM-15 und BM-13 machen nun den Anfang und damit liegt es nahe, dass Behringer in den nächsten Wochen noch weitere Pedale auf den Markt bringen wird, wobei aktuell noch nicht klar ist, wann BM-13 und BM-15 wirklich im Handel erhältlich sein werden.

Behringer BM-13 Phaser

Wie auch beim BM-15 hat sich Behringer beim BM-13 sehr ans Original gehalten, wenn auch einige Details nicht ganz übereinstimmen.

So bietet das BM-13 Pedal einen 12-stufigen Phaser mit Rückkopplungseffekt für resonante Effekte und ermöglicht mit seinen Modulationsmöglichkeiten eine breite Palette an Sounds. Versorgt man das Pedal mit Hilfe des Drive-Reglers (Gain) mit einem passenden Signal, bietet es eine gute und praktische Kontrolle über Sweep, Resonanz, LFO-Rate und -Anteil.

Neben dem Einsatz mit Gitarren und Bässen soll das Behringer BM-13 natürlich auch wunderbar mit Synthesizern eingesetzt werden können, worauf die passenden Anschlüsse zur externen Steuerung von Sweep, LFO, Resonance etc. hinweisen. Darüber hinaus lassen sich die Signale des BM-13 ebenfalls zum Steuern anderer externer Geräte nutzen.

Neben einem Master-Ausgang besitzt der BM-13 Phaser einen AUX OUT, an dem das Signal phasengedreht anliegt, was bedeutet, dass ihr entweder zwei unterschiedliche Ausgangssignale nutzen oder ein schön schwebendes Stereo-Signal erzeugen könnt. Betrieben wird das Behringer BM-13 Phaser-Pedal mit einem externen 9V-Netzteil (im Lieferumfang enthalten).

Wann genau BM-13 lieferbar ist, ist leider noch nicht bekannt. Vorbestellen könnt ihr das Pedal aber bereits zum Preis von 119,- Euro.

Hier das Video: