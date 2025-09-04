Behringer BM-14M Analog Delay, Effekt-Pedal

Delay nach Moogerfooger MF-104Z

Mit dem Behringer BM-14M Analog Delay wird ein Nachbau des viel gesuchten Moogerfooger MF-104Z bzw. MF-104M angekündigt. Das Moog-Effektpedal war bereits bei seiner ersten Auflage limitiert, weil der zentrale Schaltkreis nur in geringen Mengen zur Verfügung stand. Es gab zwar Nachauflagen (mit MIDI), die jedoch auch schnell vergriffen waren.

Behringer BM-14M Analog Delay

Das BM-14M verspricht mit seiner analogen Schaltung einen warmen Klang und Verzögerungszeiten von bis zu 1.000 ms. Wie beim Vorbild muss für die Delay-Range zwischen „short“ und „long“ umgeschaltet werden. Neben der manuellen Einstellung des Tempos ist auch eine Tap-Taste vorhanden.

Die Eingangstufe ist mit einem Overdrive versehen, um den Sound übersteuern zu können. Das Original- und das Mix-Signal können gemischt werden. Für den Feedback-Weg ist eine Insert-Buchse vorhanden, um einen weiteren Effekt hier einschleifen zu können.

Mit dem integrierten LFO, bei dem von Sinus bis Sample&Hold übergeblendet werden kann, lässt sich die Delay-Zeit modulieren. Außerdem können mehrere Funktionen über externe CV-Signale oder mit einem Expression-Pedal gesteuert werden. Über den genauen Umfang der MIDI-Steuerung wurde noch nichts erwähnt.

Einen genauen Liefertermin für das Behringer BM-14M Analog Delay gibt es noch nicht. Es wird aber wohl noch mehrere Monate dauern. Der Preis beträgt 119,- Euro.