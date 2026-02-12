Behringer BM-17 Frequency Box, Pedal-Effekt

Modulierbarer VCO als Pedal

Vor rund drei Jahren wurde das Effektpedal Behringer BM-17 Frequency Box noch unter der Nummer 107 vorgestellt. Nun reiht es sich also in Bezeichnungslogik der restlichen BM-Serie ein und hat auch das entsprechende Gehäuse bekommen.

Behringer BM-17 Frequency Box

Vorbild für die BM-17 Frequency Box ist Moogs Moogerfooger MF-107 FreqBox. Die Funktionen, Bedienelemente und deren Anordnung entsprechen dem Vorbild.

Unseren Testbericht zum Original von Moog könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

Das Pedal besitzt einen analogen VCO, dessen Frequenz, sprich Tonhöhe, vom Eingangssignal samt Envelope Follower moduliert werden kann. Das Eingangssignal lässt sich übersteuern, sodass sich das Pedal auch als Overdrive mit Fuzz-ähnlichem Sound eignet. Zusätzlich lässt sich der Oszillator in den Sync-Modus schalten. Das Klangergebnis ist eher roh und kratzig als harmonisch und erinnert teils an einen Ringmodulator.

Die Parameter Frequency, Waveform, Env Amount, FM Amount und Mix können über separate CV-Eingänge von externen Quellen gesteuert werden. Das CV-Signal des Envelope Followers wird an einem eigenen Ausgang zur Steuerung anderer Geräte oder BM-Pedale ausgegeben.

Leider verzichtet dieses Pedal auf den MIDI-Eingang, der bei den Modellen BM-11M, BM-12M, BM-14M, BM-15M und BM-18M vorhanden ist. Damit wäre die Frequency Box flexibler und für mehr Anwender interessanter geworden.

Angaben zu Preis und Verfügbarkeit der Behringer BM-17 Frequency Box gibt es noch nicht. Die anderen Pedale der Serie liegen preislich zwischen 99,- und 149,- Euro, sodass BM-17 ähnlich einzuordnen sein dürfte.