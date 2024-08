Behringer BMX, Sampling Drum Machine nach Oberheim DMX

@Codeman1965 Das Problem ist: das ist keine Meldung. Das ist eine aus der Luft gegriffene Schnapsidee ohne Fundament, an die sich einen halben Arbeitstag 1,2 Grafikdesigner von B. gesetzt haben und fertig. So ist es bei allen „Meldungen“ von B. Es macht keinen Sinn darüber zu berichten, weil es nichts zu berichten gibt.

Wir können auch gerne weiter darüber schreiben. Aber dann bitte in einer extra Rubrik namens „Fantasialand, Fantasy Instrumente und wie sie aussehen könnten. Neueste Story: Uli’s Traum von letzter Nacht, wo er von einem Einhorn mit Tasten träumt 🦄 – was haltet ihr davon? Findet ihr das auch so schön wie Uli?“

Aber doch bitte nicht den Platz und die Aufmerksamkeit klauen, die dann echten Dingen, die interessant sind, im Wege stehen.

Letztlich bekleistert man sich selber mit der Unseriösität und dem Nervfaktor von anderen, in dem Fall B. Und das dann wozu? Wegen der vielen Kommentare? Die alle mehr oder weniger genervt sind. So ne Metadebatte braucht niemand, was wir brauchen ist ein handfestes Musikmagazin mit seriösen, ehrlichen und einen weiterbringenden Infos. Nichts davon findet sich in irgendeinem Bericht über B. oder deren neueste wirre Auswüchse oder gar Listen darüber.

Und meine These ist: Wenn Amazona B. ignoriert, gibts hier ein erfrischendes Aufatmen, und Amazona hat ein Alleinstellungsmerkmal gewonnen, was die meisten Leserinnen goutieren werden.