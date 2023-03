Behringer BMX, Sampling Drum Machine

Oberheim DMX-Klon + Sampler

Und wieder ein Prototyp: Behringer zeigt die digitale Drum Machine BMX (die Wortspiele dazu sparen wir uns). Der Prototyp ist offensichtlich an die Oberheim DMX angelehnt, kann aber auch selbst Klänge samplen. War das nicht auch das Konzept der vor zwei Jahren angekündigten Behringer LmDrum?

Diese Ankündigung mutet schon ein wenig seltsam an. Die hybride Sampling Drum Machine soll mit den originalen Sounds der Oberheim DMX ausgestattet sein und ist von der Anordnung der Bedienelemente her eindeutig an diese angelehnt, auch wenn die Tasten und Regler keinen Vintage-Look haben. Darüber hinaus soll die BMX auch selbst samplen können und die Sounds mit analogen Filtern (Master oder pro Sound/Kanal?) sowie dem Wave Designer bearbeiten können.

Allerdings sind das auch alles Features der angedachten LmDrum, nur das diese im Linn-Design ausgeführt ist und die entsprechenden Samples an Bord hat (haben wird). Die sonstigen Funktionen scheinen gleich zu sein, so dass man vermuten kann, das die beiden Maschinen auf der gleich Grundkonstruktion basieren. Nicht zuletzt tragen beide den Untertitel „Hybrid 8/12 Bit Sampling Drum Machine“.

Bei dem Duo RD-8 und RD-9 ist die Trennung durchaus sinnvoll, da sich die analogen Schaltungen und im gewissen Maße auch die Zielgruppen unterscheiden. Aber bei einer Sample-basierten Drum Machine bzw. einem Drum-Sampler wäre ein optimiertes Konzept doch wirklich schlüssiger.

Aber wir werden uns darum noch für längere Zeit keine Gedanken machen müssen denn weder für die Behringer BMX (bei der noch keine einziges Licht leuchtet) noch für die Behringer LmDrum gibt es konkrete oder auch nur ungefähre Ansagen zu deren Verfügbarkeit.

Unsere Vintage-Story zur Oberheim DMX und DX könnt ihr unter diesem Link nachlesen.