Behringer BQ-10, Sequencer nach Korg SQ-10

Analog Sequencer mit 3x 8 Steps
Mit dem Behringer BQ-10 nähert sich offenbar das nächste Langzeitprojekt der Vollendung. Der Sequencer, der deutlich Anleihen beim Korg SQ-10 nimmt, ist nun, rund 5 Jahre nach der ersten Vorankündigung, offiziell als Produkt gelistet.
Behringer BQ-10 – Step-Sequencer
Der Korg SQ-10 erschien seinerzeit als Ergänzung zu den Synthesizern MS-20, MS-10 und MS-50. Da Behringer den MS-20-Klon K-2 MK II im Programm hat, ist der passende Sequencer nur ein logischer Schritt.
Das auffälligste Merkmal des Korg SQ-10 war die Reihenlänge mit 12 Steps. Für 16 hatte wohl der Platz nicht gereicht? Der Behringer SQ-10 kürzt die Länge der Reihen auf acht Steps. Die ersten beiden Reihen können entweder als 2x 8 Steps oder eine Sequenz mit 16 Steps betrieben werden. Die dritte Reihe, mit ebenfalls 8 Steps, läuft parallel dazu und kann etwas zur Modulation eines Filters oder anderer spanunngssteuerbarer Funktionen genutzt werden.
Über die individuellen Trigger-Ausgänge lassen sich Sequenzen auch rhythmisch verkürzen. Es gibt acht unterschiedliche Play-Modi für die Sequenz
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Für die Reihen A und B/C gibt es separate Portamento-Einstellungen. Jede Reihe kann separat zwischen 1, 2, 5 und 8 Volt bzw. Hz/Volt umgestellt werden. So lassen sich ggf. auch Synthesizer mit unterschiedlichen Normen ansteuern.
Der BQ-10 kann sowohl für Synthesizer mit Hz/Volt- als auch V/Oct-Kennlinie genutzt werden. Und ein extra Trigger-Prozessor sorgt für die Anpassung an unterschiedliche Trigger-Normen.
Der Sequencer kann zu einer analogen Clock, MIDI-Clock (DIN/USB) und Trigger-Signalen synchronisiert werden. Zusätzlich lässt sich ein Clock-Divider einstellen.
Einen Liefertermin für den Behringer BQ-10 gibt es noch nicht. Der Preis ist mit 149,- US-Dollar angegeben.
Ich mag Sequencer. Sogar mehr als Klangerzeuger.🙂
@komabot Ok interessant. Meine Arbeitsweise ist es nicht, kenne aber viele die das gleich sehen wie du. Interessanterweise war bis kürzlich in ebay noch ein Angebot MS-10 + SQ-10. Preis weiß ich nicht mehr, aber waren mehrere tausend Euro. Unglaublich das man jetzt beides (K2 für MS-20) für grob 300€ bekommt. Nur Behringer schafft das! Ich warte eher auf die neuen Tastensynthesizer von Behringer. Leider waren sie dieses Jahr auf Rack und vor allem Miniteile aka JT-Serie fokusiert. Die Klone polyphoner Flaggschiffe lässt auf sich warten. Z.B. CS-80, Jupiter 8 Klon usw. Der nächste Tastensynthi könnte der OSCar werden. Leider ist auch hier eine art Miniversion geplant. Ich mag keine Minis.
@Filterpad Oh, das ist ja wirklich unglaublich.
Man könnte fast sagen „verrückt“.😲
@komabot Ja, wäre vor 5 oder 10 Jahren noch absolut undenkbar gewesen und in’s Land der Märchen verfrachtet worden.
@Filterpad Wenn die in so einem Gehäuse einen Mehrspuhrsequencer ala SQ64 verbauen würden dann wäre ich dabei ^^
Mein Westlicht hat auf halber Größe 8 Spuren und 64 Steps aber sowas wie ein SQ64 im Verbund wäre schon nett gerade wegen der Polyphonie.
Daher wird es wohl dann doch noch ein SQ64.
@Filterpad Hi, auf den Oscar bin ich auch gespannt. Wir werden sehen.
Aber Rackversionen gegenüber Tastaturversionen sind für mich besser und platzsparender.
Bei mir ist der Platz schon wirklich ein Thema.
@luap Wem sagst du das. 💪
Das ist schon ne ziemlich coole Kiste – gefällt mir außerordentlich gut. 👍 Die vier fehlenden Steps im Vergleich zum SQ10 vermisse ich nicht.
geil! damit gibts keinen wirklichend grund mehr den behringer k2 (mk1) der eh viel schöner ist als der mk2 gegen den mk2 zu tauschen.
Na endlich! Vom langen Warten wird man nur älter – und BEHRINGER’s Uli hat da noch einiges (!) abzuarbeiten von den vielen früheren Ankündigungen, bevor ich NOCH älter werde.
Die Reduzierung von (ja auch etwas fragwürdigen) 12 Steps auf 8 Steps war ja schon lange angekündigt – aber zum erwarteten Preis von (anfänglich) rund 200 € kann man da auch noch einen zweiten dazukaufen 🙂.
Ansonsten einfach ein sinnvolles Teil – gute Ergänzung zum 960/962 im ‚reinen‘ EuroRack-Format; fehlt nun nur noch der BEHRINGER-Clone des ARP Sequencers – doch auch da sollte sich die Firma etwas sputen, so dass ich den noch ‚erleben‘ und nutzen kann . . .