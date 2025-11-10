Behringer BQ-10, Sequencer nach Korg SQ-10

Analog Sequencer mit 3x 8 Steps

Mit dem Behringer BQ-10 nähert sich offenbar das nächste Langzeitprojekt der Vollendung. Der Sequencer, der deutlich Anleihen beim Korg SQ-10 nimmt, ist nun, rund 5 Jahre nach der ersten Vorankündigung, offiziell als Produkt gelistet.

Behringer BQ-10 – Step-Sequencer

Der Korg SQ-10 erschien seinerzeit als Ergänzung zu den Synthesizern MS-20, MS-10 und MS-50. Da Behringer den MS-20-Klon K-2 MK II im Programm hat, ist der passende Sequencer nur ein logischer Schritt.

Das auffälligste Merkmal des Korg SQ-10 war die Reihenlänge mit 12 Steps. Für 16 hatte wohl der Platz nicht gereicht? Der Behringer SQ-10 kürzt die Länge der Reihen auf acht Steps. Die ersten beiden Reihen können entweder als 2x 8 Steps oder eine Sequenz mit 16 Steps betrieben werden. Die dritte Reihe, mit ebenfalls 8 Steps, läuft parallel dazu und kann etwas zur Modulation eines Filters oder anderer spanunngssteuerbarer Funktionen genutzt werden.

Über die individuellen Trigger-Ausgänge lassen sich Sequenzen auch rhythmisch verkürzen. Es gibt acht unterschiedliche Play-Modi für die Sequenz

Für die Reihen A und B/C gibt es separate Portamento-Einstellungen. Jede Reihe kann separat zwischen 1, 2, 5 und 8 Volt bzw. Hz/Volt umgestellt werden. So lassen sich ggf. auch Synthesizer mit unterschiedlichen Normen ansteuern.

Der BQ-10 kann sowohl für Synthesizer mit Hz/Volt- als auch V/Oct-Kennlinie genutzt werden. Und ein extra Trigger-Prozessor sorgt für die Anpassung an unterschiedliche Trigger-Normen.

Der Sequencer kann zu einer analogen Clock, MIDI-Clock (DIN/USB) und Trigger-Signalen synchronisiert werden. Zusätzlich lässt sich ein Clock-Divider einstellen.

Einen Liefertermin für den Behringer BQ-10 gibt es noch nicht. Der Preis ist mit 149,- US-Dollar angegeben.