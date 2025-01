Die Seventies haben angerufen, sie bringen ihren Chorus zurück

Mit dem Behringer Chorus Symphony Pedal bringt der Hersteller den legendären Sound der 70er-Jahre zurück. Optisch und akustisch.

Das ist schon ein Knaller, was die Entwickler von Behringer jetzt raushauen. Ganz klares Vorbild: Der Boss CE-1 Chorus Ensemble. Kaum ein Effekt hat so intensiv Geschichte geschrieben, Genre- und Instrumenten-übergreifend. Mit diesem Gerät haben nicht nur Gitarristen ihren Sound veredelt, sondern auch Keyboarder ihren Sound in epische Breite gewandelt. Eine kurze History zum Original könnt ihr hier nachlesen, der geschätzte Kollege Costello hat sich da so richtig schön ausgetobt.

Behringer Chorus Symphony Vintage Style Chorus

Das Gehäuse ist natürlich, dem legendären Vorbild entsprechend, nicht unbedingt platzsparend. Seien wir ehrlich, die Technik würde heute in eine Streichholzschachtel passen. Da aber niemand mehr Streichhölzer benutzt, wäre das ein ziemlich sinnloses Unterfangen. Also her mit der Tretmine, wer Vintage will, muss Platz schaffen.

200 × 148 × 59 mm misst das Behringer Chorus Symphony Pedal, wie das Original finden wir vier Potis auf der Oberfläche, geregelt werden hier Level, Chorus Intensity, Rate und Depth, wobei Chorus Intensity Depth und Rate des Chorus-Effekts in einem Poti vereint. Die beiden anderen Rate- und Depth-Regler dienen dem Vibrato.

An der Front sind drei Klinkenbuchsen für Input und Stereo-Output ins Gehäuse geschraubt, also alles so, wie es Andy Summers, Alex Lifeson, Mike Rutherford und eigentlich alle großen Gitarristen der späten 70er und frühen 80er-Jahre vorgefunden haben. Im Inneren des Behringer Chorus Symphony Pedals arbeitet ein klassischer BBD-Circuit, also eine Eimerkette, die für genau diesen Sound verantwortlich ist, den wir so lieben.

Wer den klassischen Chorus-Sound der 70er-Jahre liebt, wer heute noch seinem geliebten Roland Jazz Chorus nachtrauert, der kann aufatmen. Für gerade mal 79 € kommt der legendäre Chorus auf euer Board. Also schafft schon mal Platz, denn den werdet ihr brauchen.

Lieferbar ist das Pedal leider erst in einigen Monaten, aber das dürfte die Wartezeit Wert sein. Ich hoffe wie immer, dass Scheffe mir ein Testobjekt besorgt, denn ich bin echt gespannt. Das Produktvideo macht jedenfalls Lust auf mehr.