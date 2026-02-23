Extrem günstiges Podcast-Bundle von Behringer

Mit dem Behringer D3 PODCAST Bundle erweitert Behringer sein Portfolio an USB-Mikrofonen und liefert dieses gleich mit dem passenden Popfilter sowie Tischhalterung und Mikrofonklemme aus.

Behringer D3 PODCAST Bundle

Podcasts sind heutzutage beliebter denn je und die Anzahl der neu veröffentlichten Podcasts auf Spotify & Co. steigen weiter an. Um für alle Neulinge einen möglichst einfachen Einstieg zu ermöglichen, bieten diverse Hersteller der Musikinstrumentenbranche fertige Bundles, bestehend aus Mikrofon, Kabel und weiterem Zubehör, an.

Mit dem Behringer D3 kommt nun ein weiteres Produkt auf den Markt, das vor allem auf Einsteiger ausgerichtet ist. Es handelt sich hierbei um ein Kondensatormikrofon, das dank USB-Schnittstelle direkt an einen Computer angeschlossen werden kann. Ein Audiointerface ist hierfür also grundsätzlich nicht notwendig.

Das Behringer D3 verfügt über eine 14 mm große Membran und ist fest auf Niere eingestellt. Den Frequenzbereich gibt Behringer mit 50 Hz bis 17 kHz an, der maximale SPL liegt bei 130 dB (@ 1 kHz). Die maximale Auflösung liegt bei 16 Bit und 48 kHz.

Neben einem USB-C-Port verfügt das Behringer D3 über einen 3,5 mm Kopfhörerausgang, über den das aufzunehmende Signal direkt abgehört werden kann.

Die genaue Verfügbarkeit des D3 Bundles hat Behringer noch nicht bekannt gegeben. Preislich ist das Bundle mit einem empfohlenen Verkaufspreis von 55,90 US-Dollar sehr attraktiv. Alle weiteren Informationen findet ihr hier.

Hier das Video zum D3 Bundle: