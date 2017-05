Test: Behringer DeepMind 12 Desktop, Analogsynthesizer

Vorwort der Redaktion

Der DeepMind 12 Desktop entspricht technisch bis auf die fehlende Tastatur dem DeepMind 12. Wir hätten also getrost nur einen kurzen Bericht schreiben und auf den umfangreichen Test von Mic Irmer verweisen können, der die Tastaturversion bereits im Dezember 2016 für uns vorgestellt hat. Aber nach der Rekordanzahl von 175 Kommentaren war uns klar, wir brauchen eine zweite Meinung. Hier ist sie: Unser langjähriger Autor und Synthesizer-Kenner Bernd Scholl hat deshalb die nagelneue Desktop-Version des DeepMind 12 nochmals genau unter die Lupe genommen – dazu vor allem auch die inzwischen erhältliche Software, die selbstverständlich auch kompatibel ist mit der Tastaturversion.

In diesem Sinn, viel Spaß und ein musikalisch ergiebiges Wochenende,

Euer Peter Grandl

Behringer DeepMind 12 Desktop

Seit dem letzten Superbooth hat es sich in der Synthgemeinde rumgesprochen, dass Behringer sein Synthflaggschiff DeepMind 12 nun auch als Behringer DeepMind 12 Desktop im Programm und zusätzlich in abgespeckter Form mit nur 37 Tasten und 6-Stimmen als DeepMind 6. Somit werden zum einen Käufer mit geringerem Budget angesprochen und auch der Wunsch vieler Interessenten nach einer Rack-Variante erfüllt. Insbesondere Desktop-Varianten sind und waren schon immer beliebt, denn sie bieten den gleichen Sound und identische Features auf weniger Platz zum günstigeren Preis. So auch beim DeepMind 12.

Ich verfolge wie viele von euch von Beginn an die Berichterstattung zur Entwicklung des DeepMind bis hin zu dessen Auslieferung. Anfänglich war ich hin und her gerissen. Zum einen sind da zig andere Synthesizer-Firmen, die seit Jahrzehnten Knowhow entwickeln und mit Hilfe dieses Fundus regelmäßig neue Instrumente bauen. Und nun soll Behringer aus dem Stehgreif einen eignen, anständigen und gleich 12-stimmigen analogen Synthesizer kreieren? Auch keine der hinzugekauften Firmen TC Electronic, Klark Teknik oder Midas haben meinem Wissen nach je etwas mit Synthesizern zu tun gehabt. Rauschgeneratoren ausgeschlossen. Dieser kleine Seitenhieb sei mir bitte gestattet. Somit war ein gesundes Maß an Skepsis erst mal angebracht. Dass solche Experimente auch schiefgehen können, beweist zum Beispiel Akai mit seinen Wölfen und Katzen.

Als dann die ersten Klangbeispiele zum DeepMind 12 auftauchten und der Straßenpreis mit 1.198,- Euro feststand, war ich persönlich positiv überrascht. Denn ein Instrument ist immer nur so gut wie sein Klang. Und der DeepMind 12 klingt. Er hat Charakter und ich bewerte das stets unabhängig von einem eventuellen Roland Juno-106 Vorbild, da ich nie einen Juno hatte. Zudem besitzt der Behringer DeepMind 12 Desktop einige Features, die kein anderer Synthesizer dieser Art vorweisen kann. Gut, ein paar Features fehlen auch. Aber dazu später mehr in diesem Test.

Kritik zur Politik von Behringer hin oder her. Ich habe für mich persönlich Pro und Contra auf beide Seiten der Waagschalen gelegt und sehe es so, ohne dabei dem endgültigen Fazit am Ende dieses Artikels zuvorzukommen: Der DeepMind 12 Desktop ist ein gut klingender, durchdachter Synthesizer, den ich auf Augenhöhe zu seinen Mitbewerbern sehe (die weit mehr als doppelt so viel kosten, wenn man z.B. die beiden 6-stimmigen Module von Dave Smith Prophet-6 und OB-6 in Betracht zieht). Man bekommt bei Behringer viel Synthese, ausreichend viele Stimmen, eine ordentliche Portion Innovation und eine Menge Inspiration für sein Geld. Und das ist es doch, was wir im Herzen eigentlich wollen.

Der DeepMind 12 Desktop ist identisch mit dem DeepMind 12 Keys. Es fehlen nur die Keyboardtasten, Pitch-/Modwheel sowie die Transpose-Taster. Alle anderen Regler, Taster, Potis, das Display, Ein- und Ausgänge, WiFi sowie die gesamte Engine sind identisch. Der Sound somit auch. Somit konnte das Gehäuse auf handliche 12 x 45,7 x 22,5 cm schrumpfen. Das Gerät wiegt 4,2 kg. Das Design ist eher funktional und schlicht. Hier hat Behringer wenig gewagt. Im Ansatz könne man auch von Understatement sprechen. Für mich hätte es etwas moderner sein dürfen.