So günstig lässt sich messen

Das Behringer ECM8000-U ist ein neues Messmikrofon, das euch dabei helfen soll, das eigene Homestudio, den Proberaum oder bei einem Live-Auftritt die Konzerthalle einzumessen.

Behringer ECM8000-U

Messmikrofone sind nichts Neues, die gibt es mittlerweile ja fast wie Sand am Meer. Teilweise sind sie aber recht kostspielig. Mit dem Behringer ECM8000-U kommt nun ein neues Mikrofon auf den Markt, das preislich sehr attraktiv ist.

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Im Gegensatz zu vielen anderen Mikrofonen ist dieses mit einem USB-Port ausgestattet und lässt sich somit direkt an macOS, Windows und Linux-Computer anschließen. Gerade für Nutzer, die im Tonstudio auf Software-Lösungen wie Sonarworks oder das ARC System von IK Multimedia setzen, könnte solch ein günstiges Messmikrofon sinnvoll sein.

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Das Behringer ECM8000-U wird zeitnah im Handel erhältlich sein und wird ca. 40,- US-Dollar kosten. Weitere Informationen findet ihr im folgenden Video: