So günstig lässt sich messen
Das Behringer ECM8000-U ist ein neues Messmikrofon, das euch dabei helfen soll, das eigene Homestudio, den Proberaum oder bei einem Live-Auftritt die Konzerthalle einzumessen.
Behringer ECM8000-U
Messmikrofone sind nichts Neues, die gibt es mittlerweile ja fast wie Sand am Meer. Teilweise sind sie aber recht kostspielig. Mit dem Behringer ECM8000-U kommt nun ein neues Mikrofon auf den Markt, das preislich sehr attraktiv ist.
Im Gegensatz zu vielen anderen Mikrofonen ist dieses mit einem USB-Port ausgestattet und lässt sich somit direkt an macOS, Windows und Linux-Computer anschließen. Gerade für Nutzer, die im Tonstudio auf Software-Lösungen wie Sonarworks oder das ARC System von IK Multimedia setzen, könnte solch ein günstiges Messmikrofon sinnvoll sein.
Das Behringer ECM8000-U wird zeitnah im Handel erhältlich sein und wird ca. 40,- US-Dollar kosten. Weitere Informationen findet ihr im folgenden Video:
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Das ist wirklich klasse! Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ob es auch eine passende (kostenlose) Software dazu gibt. Laut dem Video meine ich schon. Was nützt ein günstiges Messmikro, wenn man dann noch 500€ für jeweilige Software ausgeben muss? Raumakustik war immer noch ein Gebiet, was sich preislich noch nicht in andere, in dem Fall günstigere Gefilde wagte, im Vergleich zu anderem Equipment wie zum Beispiel Kopfhörer oder auch Synthesizer. Solche Geräte gibt es mittlerweile in wirklich alles Preislagen. Mit dem Messmikro scheint nun auch dieses letzte Kapitel „Raumakustik“ im kleinen Homestudio angekommen zu sein. Das Behringer ECM8000-U und als Dämmung ein paar selbstgemachte Absorber – fertig! Bevor ich es mir aber zulege, sollte ich eher generell mal den Raum wechseln. Für den Feinschliff wäre dann aber das Behringer Messmikro ECM8000-U tatsächlich ein „Must to have“. Quasi – Die Wasserwage für’s Homestudio! Präzise! Würde der „Doc“ Dr. ‚Emmett‘ Brown sagen.
@Filterpad Ich meine Room EQ Wizard wäre eine kostenlose Software zur Messung und Korrektur(?).
@g00n OK, danke für den Hinweis. Ich dachte mir schon das entweder eine dabei ist oder das es sonstige kostenlose, oder zumindest günstige Softwarelösungen gibt. Hätte mich auch sehr gewundert. Aber interessant: Wieder etwas aus dem Profisegment was die Homestudios erobert. Eigentlich das letzte Kapitel wenn man so möchte. Dem hochprofessionellen Homestudio steht wirklich nichts mehr im Wege: Eine DAW, Behringer Synthesizer oder Softwaresynthesizer, Behringer Messmikro, ein paar ordentliche Monitore und fertig ist das Studio. – Fast wie bei Quincy Jones! Aber eben nur „fast!“ 😎