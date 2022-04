Behringer Enigma, Synthesizer nach Buchla Easel 208

Jetzt gibt sich Behringer nicht mehr nur mit Seat ab, jetzt müssen Maserati ran. Mit dem PolyD haben sie schon bewiesen was sie können. Wie erwähnt etwas schade um Produkte, die aktuell sowieso erhältlich sind. Dafür für jeden erschwinglich bzw. zugänglich. Mit Behringer Synthesizer könnte man inzwischen ein Arsenal aufbauen, was damals wie heute preislich mit Originalgeräten einem Einfamillienhaus gleich käme und das für wenige tausend Euro, wenn überhaupt! Es bleibt spannend! Zum Schluss eine kleine düstere Zukunftsvision: In 5-6 Jahren gibt es keine Original Synthesizer mehr, sondern alle neu, von Behringer. Sind wir nicht alle ein bisschen Science-Fiction? Apropos: Warum ist der Easel 208 bzw. B: Enigma schwieriger als andere? Ist dieser nicht substraktiv geschaltet?