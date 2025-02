Stecker über Stecker

Neben zahlreichen Synthesizern, Audiointerfaces und PA-Speaker hat Behringer ja allerhand kleineres Tonstudio- und Bühnenzubehör im Portfolio. Mit der Behringer Eurolink Serie kommt nun ein komplettes Portfolio an Steckern auf den Markt. Egal ob XLR, Klinke oder Speakon, wer seine Kabel selbst lötet oder repariert, kann ab sofort auf die Stecker von Behringer zurückgreifen.

Behringer Eurolink Serie

Insgesamt 17 unterschiedliche Stecker bietet Behringer ab sofort im Rahmen der neuen Eurolink Serie an. Darunter sind silberne und vergoldete Klinken- und XLR-Stecker, sowohl in einer geraden als auch in einer abgewinkelten Version. Auch Speakon-Stecker gehören zur Serie dazu.

ANZEIGE

Die Verfügbarkeit und die Preise für die 17 Eurolink-Stecker hat Behringer noch nicht bekannt gegeben.

Im folgenden Video stellt euch Behringer die neuen Stecker vor.