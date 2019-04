Behringer Eurorack 104, Modular Case

Ein Eurorack Case das einem bekannt vorkommt

Seit der Ankündigung der System 100 Module wissen wir, dass Behringer auch den Eurorack Markt in naher Zukunft erobern möchte. Module die auf dem erwähnten Roland vintage Synthesizer basieren, sollen unter 100€ kosten, analog sein und Eurorack für jeden leistbar machen. Ob es gelingt werden wir sehen.

Dass das Eurorack Thema nun wirklich gestartet ist, merkt man an der heutigen leisen Neuankündigung, etwas was man von Behringer nicht so kennt. Wie einige Online Shops berichten wird die Firma Ende Mai das Eurorack 104 Case auf den Markt bringen. Es hat 104HP, ein Skiff Design und ist aus Alumium mit Holz-Seitenteilen.

Das Gehäuse besitzt eine maximale Einbautiefe von 38mm (1.5″) wie auch 52 Gleitmuttern, die eine einfache Montage der Module ermöglicht. Aber Achtung! Da die Einbautiefe nicht sehr groß ist, sind nicht alle Eurorack Module mit diesem Case kompatibel. Weiter besitzt es Gummifüße für einen sicheren und rutschfesten Stand auf Oberflächen. Das Case wird ohne passende Stromversorung ausgeliefert, aber Power Module wie das uZeus von TipTop Audio passen hier gut hinein.

Für Behringer Connaisseure ist das Gehäuse aber nichts neues. Es wird bereits in einer kleineren Ausführung beim Model D, Neutron oder Pro-1 verbaut. Aber woher kenne ich das Case noch? Richtig, von Moog Music, die ein sehr ähnliches im Programm haben. Sogar mit dem gleichen Namen „Eurorack 104“.

3 Unterschiede sind zuerkennen: ein etwas dunkleres Holz, 48,2 mm maximale Einbautiefe (10mm mehr) und ein Preisunterschied von 44€. Festhalten können wir, dass Behringer ein sehr preisgünstiges Case auf den Markt bringen wird, dass sehr ähnlich ausschaut wie das Design eines zurzeit verfügbaren Produktes einer amerikanischen Firma. Klar ist aber auch B hat sich an die klassischen Eurorack Normen gehalten und dadurch können solche Cases nur schwer komplett anders ausschauen.

Behringer Eurorack 104 wird für Ende Mai in den deutschen Läden für einen Preis von 75€ erwartet. Ich denke wer auf das Moog Logo verzichten kann, kann auch zu dieser Variante greifen und noch etwas Geld sparen.