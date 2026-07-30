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Behringer FLOW 4V Field Recorder

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Behringer Recorder jetzt erhältlich!

30. Juli 2026
behringer flow 4v

NAMM 2026: Behringer FLOW 4V, Field Recorder

Auf der diesjährigen NAMM Show 2026 stellte Behringer den Field Recorder FLOW 4V vor. Da man bei Behringer ja nie genau weiß, ab wann Produkte wirklich im Handel erscheinen, ist es sehr erfreulich, dass die ersten Behringer FLOW 4V nun ab sofort erhältlich sind.

Behringer FLOW 4V – Field-Recorder

Die wichtigsten Informationen zum Behringer FLOW 4V haben wir euch bereits in unserer unten stehenden News vom 16.01.2026 zusammengestellt. Stichpunktartig gibt es hier nochmal einen Überblick zu den Features. Ein Test des Recorders folgt zeitnah.

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  • Digitaler Audio-Mixer für Videoproduktion und Field-Recorder
  • 4 MIDAS-Mikrofonvorverstärker mit schaltbarer Phantomspeisung (+48 V) und zweistufigen A/D-Wandlern für einen Dynamikumfang von 138 dB
  • 10-Kanal-Aufnahme auf SD-Karte und über das USB-Class-Compliant-Interface (32-Bit Float oder 24 Bit-Fixed-Point)
  • 8-Kanal-Mixer mit Level, Panorama, Low-Cut, Tone, High-Cut und Dynamics
  • bis zu 8 Kanäle Automixing mit sanftem Gain-Sharing-Algorithmus
  • Pre-Record-Buffer
  • Aufnahmen auf SD-Karte werden nach dem Stoppen automatisch auf einen angeschlossenen USB-Stick kopiert
  • SMPTE-Timecode kann intern erzeugt werden, um andere Geräte zu synchronisieren
  • SMPTE-Timecode-Generator
  • Bluetooth-Audio für Talkback oder Playback
  • Kamera-CEC-Videosignal kann über HDMI empfangen werden, um die Audioaufnahme zu triggern
  • Stromversorgung über StageConnect oder USB-C
  • integriertes 1/4-20-Gewinde und Schraube zur Befestigung an Kameras und Stativen
  • mit integriertem Inbusschlüssel
  • FLOW 4V MIX App für iOS und Android ermöglicht Fernsteuerung über Bluetooth LE
  • Display
  • 4 Mikrofon-Eingänge: Combo XLR / 6,3-mm-TRS-Klinke
  • AUX-Eingang: 3,5 mm Miniklinke
  • Headset-I/O: 3,5 mm Stereo-Miniklinke + Mikrofon-In
  • Line Out: 3.5 mm Stereo-Miniklinke
  • USB-C (2.0)
  • Micro-HDMI
  • Client-/Host-Anschluss XLR
  • Abmessungen (B x H x T): 184 x 53 x 128 mm
  • Gewicht: 800 g
  • inkl. Netzteil

Hier unsere Original-News vom 16.01.2026:

Mit dem Behringer FLOW 4V bringt die Firma einen 10-Track Field Recorder für die Videoproduktion auf den Markt, der zunächst einmal über vier Eingänge, SD-Aufnahme-Funktion, Bluetooth-Fernbedienungs-App und Bluetooth-Monitoring sowie eine StageConnect-Schnittstelle für optionale Remote-I/O verfügt. Über das optionale StageConnect FLOW 4VIO lässt sich das Gerät um vier zusätzliche Mikrofoneingänge sowie 2 Kopfhörerausgänge erweitern.

behringer flow 4v

Der Behringer FLOW 4V verfügt über vier XLR/TRS-Combo-Eingänge mit MIDAS Preamps (Dual Stage). Für den A/D-Bereich gibt Behringer hier einen Dynamikbereich von 138 dB an. Da das Gerät mit 32 Bit arbeitet, entfällt ein mühsames Einpegeln der Signale und auf Wunsch lässt sich natürlich auch Phantomspeisung aktivieren.

behringer flow 4v

Laut Behringer Website lassen sich bis zu 10 Kanäle plus der Stereo-Mix auf SD-Karte und über USB aufzeichnen, wobei der FLOW 4V bis zu 8 Kanäle mixen kann – inklusive Pegel, Pan, Low-Cut, Tone, High-Cut und einer Dynamikbearbeitung. Auch eine Automix-Funktion bietet der Behinger FLOW 4V.

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Aufnahmen auf SD-Karte werden nach dem Stoppen automatisch auf einen angeschlossenen USB-Stick kopiert, so dass das Risiko minimiert wird, Dateien zu verlieren.

behringer flow4 vio

Optionale Erweiterung mit dem FLOW 4VIO

Weitere Features des Behringer FLOW 4V sind:

  • SPMTE-Timecode kann intern zur Synchronisation anderer Geräte generiert werden
  • AUX-Stereoeingang: kann auch SMPTE-Takt empfangen, um den internen Takt zu synchronisieren
  • Bluetooth-Audio kann von Mobilgeräten für Talkback oder Playback empfangen werden
  • Kamera-Video-CEC-Signal kann über HDMI zum Auslösen der Audioaufnahme empfangen werden
  • vollwertiges USB-Audiointerface mit 12 Eingangskanälen und 2 Ausgängen
  • Stromversorgung über StageConnect oder USB-C, Netzteil im Lieferumfang enthalten
  • Integriertes 1/4-20-Gewinde und Schraube zur Befestigung an Kamera und Stativen, mit integriertem Inbusschlüssel
  • FLOW 4V MIX App für iOS und Android

behringer flow 4v automix

Im folgenden Video erfahrt ihr mehr zum FLOW 4V:

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Über den Autor
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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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Forum
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  1. Profilbild
    CDRowell AHU

    Hallo! Colle Kiste, mit Fisherprice-Buildingblock-Look!

    Trotzdem mag ich hier mal meine Optionen dazu nennen:

    • Preiswert und vier Inputs für kleine Videoproduktionen: FLOW 4V.
    • Gebraucht günstig, aber zuverlässiger für Filmton: Zoom F4.
    • 32-Bit-Float und professioneller Location Sound: Zoom F6.
    • Viele Funkstrecken / größere Drehs: Zoom F8n Pro.
    • Beste Bedienung und hochwertige Preamps: Sound Devices MixPre-6 II.
    • Kompakte Zwei-Kanal-Atmo-/Sounddesign-Aufnahmen: Tascam FR-AV2 oder Zoom F3.

    Andere Augen sehen es anders…
    Dazu habe ich eine Entscheidungen getroffen.😀🖖

    Wer hat bessere Tipps?

    • Profilbild
      CC

      @CDRowell Tipps für den kleinen Geldbeutel – für professionelle Einsätze eher 833/888/Scorpio von sounddevices oder zaxcom Nova 2.
      Sonosax für den der es mag oder aber Aaton cantar (Aaton kürzlich pleite gegangen, Zukunft ungewiss)

  2. Profilbild
    Viertelnote AHU

    playmobil für nerds😉
    connections zahlenreiche vorhanden
    B. hat latte hoch gelegt
    durability / Haltbarkeit mus sich beweisen

    wertung meine: gut

    3. Mehr anzeigen
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