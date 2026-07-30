Behringer Recorder jetzt erhältlich!

Auf der diesjährigen NAMM Show 2026 stellte Behringer den Field Recorder FLOW 4V vor. Da man bei Behringer ja nie genau weiß, ab wann Produkte wirklich im Handel erscheinen, ist es sehr erfreulich, dass die ersten Behringer FLOW 4V nun ab sofort erhältlich sind.

Behringer FLOW 4V – Field-Recorder

Die wichtigsten Informationen zum Behringer FLOW 4V haben wir euch bereits in unserer unten stehenden News vom 16.01.2026 zusammengestellt. Stichpunktartig gibt es hier nochmal einen Überblick zu den Features. Ein Test des Recorders folgt zeitnah.

ANZEIGE

Digitaler Audio-Mixer für Videoproduktion und Field-Recorder

4 MIDAS-Mikrofonvorverstärker mit schaltbarer Phantomspeisung (+48 V) und zweistufigen A/D-Wandlern für einen Dynamikumfang von 138 dB

10-Kanal-Aufnahme auf SD-Karte und über das USB-Class-Compliant-Interface (32-Bit Float oder 24 Bit-Fixed-Point)

8-Kanal-Mixer mit Level, Panorama, Low-Cut, Tone, High-Cut und Dynamics

bis zu 8 Kanäle Automixing mit sanftem Gain-Sharing-Algorithmus

Pre-Record-Buffer

Aufnahmen auf SD-Karte werden nach dem Stoppen automatisch auf einen angeschlossenen USB-Stick kopiert

SMPTE-Timecode kann intern erzeugt werden, um andere Geräte zu synchronisieren

SMPTE-Timecode-Generator

Bluetooth-Audio für Talkback oder Playback

Kamera-CEC-Videosignal kann über HDMI empfangen werden, um die Audioaufnahme zu triggern

Stromversorgung über StageConnect oder USB-C

integriertes 1/4-20-Gewinde und Schraube zur Befestigung an Kameras und Stativen

mit integriertem Inbusschlüssel

FLOW 4V MIX App für iOS und Android ermöglicht Fernsteuerung über Bluetooth LE

Display

4 Mikrofon-Eingänge: Combo XLR / 6,3-mm-TRS-Klinke

AUX-Eingang: 3,5 mm Miniklinke

Headset-I/O: 3,5 mm Stereo-Miniklinke + Mikrofon-In

Line Out: 3.5 mm Stereo-Miniklinke

USB-C (2.0)

Micro-HDMI

Client-/Host-Anschluss XLR

Abmessungen (B x H x T): 184 x 53 x 128 mm

Gewicht: 800 g

inkl. Netzteil

Hier unsere Original-News vom 16.01.2026:

Mit dem Behringer FLOW 4V bringt die Firma einen 10-Track Field Recorder für die Videoproduktion auf den Markt, der zunächst einmal über vier Eingänge, SD-Aufnahme-Funktion, Bluetooth-Fernbedienungs-App und Bluetooth-Monitoring sowie eine StageConnect-Schnittstelle für optionale Remote-I/O verfügt. Über das optionale StageConnect FLOW 4VIO lässt sich das Gerät um vier zusätzliche Mikrofoneingänge sowie 2 Kopfhörerausgänge erweitern.

Der Behringer FLOW 4V verfügt über vier XLR/TRS-Combo-Eingänge mit MIDAS Preamps (Dual Stage). Für den A/D-Bereich gibt Behringer hier einen Dynamikbereich von 138 dB an. Da das Gerät mit 32 Bit arbeitet, entfällt ein mühsames Einpegeln der Signale und auf Wunsch lässt sich natürlich auch Phantomspeisung aktivieren.

Laut Behringer Website lassen sich bis zu 10 Kanäle plus der Stereo-Mix auf SD-Karte und über USB aufzeichnen, wobei der FLOW 4V bis zu 8 Kanäle mixen kann – inklusive Pegel, Pan, Low-Cut, Tone, High-Cut und einer Dynamikbearbeitung. Auch eine Automix-Funktion bietet der Behinger FLOW 4V.

ANZEIGE

Aufnahmen auf SD-Karte werden nach dem Stoppen automatisch auf einen angeschlossenen USB-Stick kopiert, so dass das Risiko minimiert wird, Dateien zu verlieren.

Weitere Features des Behringer FLOW 4V sind:

SPMTE-Timecode kann intern zur Synchronisation anderer Geräte generiert werden

AUX-Stereoeingang: kann auch SMPTE-Takt empfangen, um den internen Takt zu synchronisieren

Bluetooth-Audio kann von Mobilgeräten für Talkback oder Playback empfangen werden

Kamera-Video-CEC-Signal kann über HDMI zum Auslösen der Audioaufnahme empfangen werden

vollwertiges USB-Audiointerface mit 12 Eingangskanälen und 2 Ausgängen

Stromversorgung über StageConnect oder USB-C, Netzteil im Lieferumfang enthalten

Integriertes 1/4-20-Gewinde und Schraube zur Befestigung an Kamera und Stativen, mit integriertem Inbusschlüssel

FLOW 4V MIX App für iOS und Android

Im folgenden Video erfahrt ihr mehr zum FLOW 4V: