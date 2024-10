Synth mit Brains Macro-Oszillator

Ohne Vorwarnung wird der hybride Synthesizer Behringer Grind vorgestellt. Das Desktop-Gerät entspricht dem Formfaktor von Crave, Edge und Spice, doch dieses Mal wird hiermit kein bekannter Synthesizer nachgeahmt, wenn gleich das Herz von Grind nicht unbekannt ist.

Behringer Grind, hybrider Synthesizer mit Sequencer

Grind ist ein monophoner, semi-modularer Synthesizer, der einen Step-Sequencer gleich mit an Board hat. Die hybride Klangerzeugung kombiniert einen digitalen Oszillator mit einem analogen Filter.

Als Oszillator wurde hier das Eurorack-Modul Brains verwendet. Dieses Modul basiert auf dem Open-Source Macro-Oszillator Plaits von Mutable Instruments und bietet insgesamt 24 unterschiedliche Synthesemodelle (wovon 15 direkt von Plaits übernommen wurden), die sich auf drei Kategorien verteilen.

Es gibt 10 Synth-Engines: Virtual Analog, Waveshaper, FM, Grains, Additive, Chords, Speech, Karplus, Hypersaw und Wavetable. Dazu kommen 10 Percussion- und Noise-Engines: Rain, Noise, Dust, Modal Strings, FM Drum, Bass, Snare, Hi Hat, Cowbell und Tom sowie die vier Erweiterungen, die bei Brains per Update nachgereicht wurden: DX7, TD-3 Bassline, Wave Generator und Vox. In Zukunft könnte diese Sektion noch um zusätzliche Engines erweitert werden. Es kann immer nur eine der Engines genutzt werden, eine Kombination von Algorithmen ist nicht möglich.

Unter diesem Link könnt ihr unseren Testbericht zum Eurorack-Modul Behringer Brains nachlesen.

Zur Editierung der Synthesemodelle gibt es die gleichen vier Parameter wie beim Eurorack-Modul: Timbre, Harmonics, Morph sowie Frequency (Pitch), die sich auch über die dazu gehörenden CV-Eingänge steuern lassen. Außerdem gibt es einen separaten Vibrato-(LFO, eine Glide-Funktion, en kleines Multitool zum Mischen oder Abschwächern von Signalen und einen VCA, der alternativ auch als Lowpass/Gate betrieben werden kann.

Das analoge Filter basiert auf einer Ladder-Schaltung mit 24 dB und kann zwischen Tief- und Hochpass umgeschaltet werden. Zur Modulation sind ein Hüllkurvengenerator und ein LFO vorhanden. Dazu kommt der kombinierte Sequencer und Arpeggiator. Dem ersten Eindruck nach scheint diese Sektion mit der des Behringer Crave identisch zu sein. In 64 Slots können Patterns mit bis zu 32 Steps gespeichert werden.

Grind besitzt 22 Patch-Buchsen, um mit anderen semi-modularen Synthesizern oder Eurorack-Systemen verbunden werden zu können. Außerdem lässt sich Grind über MIDI (DIN, USB) ansteuern.

Behringer Grind ist laut Statement ab Werk versandbereit. Der Preis ist mit 199,- US-Dollar angegeben.