Behringer Jam – ein Groove-Sampler a la MPC?

Gezeigt in neuer Facebook-Gruppe für DJs & Production

Behringer zeigt ein Bild eines Gerätes namens Jam und den Rest kann man sich selbst ausmalen. Parallel dazu wird eine neue Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, die sich ausdrücklich an DJs und Producer wendet.

Nur ein Bild bzw. Rendering, mehr kann man zu Behringer Jam noch nicht erfahren. Aber man erkennt eindeutige Parallelen zu Akai`s MPC-Serie, die ja gerade erst um die MPC Live II gewachsen ist.

Da sind nicht nur die 16 Pads (jedoch nicht in 4×4 Anordnung), sondern auch vier Bänke mit den Direktwahlschaltern A bis D sowie E bis H und bekannte Funktionen wie 16 Levels / Full Level / Half Level und Note Repeat.

Die Bedienung wird sich auf ein großes Display stützen, das von vier Reglern flankiert wird, die anscheinend den Akai Q-Link Reglern samt der vierfachen Umschaltung entsprechen. Die Sampling-Funktion sowie Editing lassen sich direkt anwählen. Nicht ganz uninteressant ist der Regler Rec Vol, denn diese Funktion wird sonst oft in das Sample-Menü verlegt. Ebenso fällt die Taste TC auf, die sich für das Menü Timing Correct ebenfalls an der MPC findet. Man klont also nicht nur bei alten Analogsynthesizern.

Ebenso sind Bedienelemente für den Sequencer zu erkennen, wobei es natürlich Funktionen wie „Looper“, „Automation“, „Overdub“ und die Track-Verwaltung gibt. Hier wird der Live-Faktor und die Arbeitsweise von DJs angesprochen werden, sowohl für das Jamming im Studio als auch bei Live-Performances. Das Shift Menü MIDI Control lässt auf die Einsatzmöglichkeit als umfangreiche Steuerung für DAWs und andere Geräte hoffen. Ansonsten sind auch hier bei Transport und Menüs die Parallelen zur MPC bezüglich der Anordnung und Funktionen nicht zu übersehen – bis auf die Taste „NEXT SEC“ ;-)

Behringer hat Jam zusammen mit einer neuen Facebook-Gruppe gezeigt. Dort will man sich nun mit Anwendern aus dem DJ- und Producer-Lager austauschen. Möglich, dass sich dadurch das Konzept von Behringer Jam noch ändert oder erweitert. Unnötig zu sagen, dass es bezüglich Preis und Verfügbarkeit noch keine Angaben gibt.