Behringer JP-4000 Spirit, Roland JP-8000 Klon

Ich bin echt entsetzt. Ein günstiger JP-8000 hätte mir gefallen können – aber doch nicht so. Ich bekomme ja schon Magenkrämpfe bei so manchem Roland Boutique-Synths, aber im Vergleich zu diesem „Subjekt“, sind die Roland Boutiques ja traumhaft schön. Sehe das nur ich so? Bin ja nicht mehr der Jüngste – und vielleicht hat sich dahingehend der Geschmack ja um 180 Grad gedreht.