Klon des Jupiter-8 als Plug-in

Kommt mit dem Behringer JT-16 VST endlich Bewegung in Behringers Software-Pläne? Mit dem Plug-in soll es eine Software-Variante des noch nicht existierenden Hardware-Klons des Roland Jupiter-8 geben.

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Behringer JT-16 VST

Während die Synthesizer des gestern bekannt gewordenen Leaks schnell wieder von der Website verschwanden, ist die Produktseite des JT-16 VST geblieben. Freilich ohne großen Informationsgehalt, doch immerhin gibt es eine Reihe von Screenshots.

Alles ist noch im Werden. Vor sechs Jahren wurde die kostenlose Music Tribe DAW angekündigt, vor vier Jahren wurden die drei Plug-ins Pro-16, UB-Xa und Wave präsentiert und vor zwei Jahren gab es das letzte Update zum Langzeitprojekt JT-16. Nutzen kann der interessierte User allerdings noch nichts davon.

Das Plug-in JT-16 VST soll also nun als Konkurrenz zu den etablierten Jupiter-8-Emulationen kommen. Der Oberfläche nach zu urteilen wurde einfach das Rendering des Hardware-Entwurfs genommen in einem allgemeingültigen GUI-Fenster eingesetzt. Denn die Umrahmung sieht genauso aus, wie bei den früheren Plug-in-Ankündigungen.

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Während die Klangerzeugung offenbar der Hardware entsprechen soll, gibt es zusätzlich Macros mit MIDI-Mapping, eine Map mit vier zuweisbaren Reglern sowie eine Effektsektion mit drei Slots für Chorus, Delay, Reverb und möglicherweise weiteren Algorithmen.

JT-16 VST wird sich an Plug-ins wie Arturia Jup-8 V, TAL J-8, Cherry Audio Mercury-8 und natürlich Roland Cloud Jupiter-8 messen lassen müssen. Das sind nicht nur starke, sondern teils auch sehr günstige Mitbewerber.

Noch gibt es keine Informationen bzgl. der Formate und der Systemanforderungen sowie wann und für wie viel der Behringer JT-16 VST kommen wird.