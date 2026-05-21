ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Behringer JT-16 VST, Synthesizer Plug-in

Klon des Jupiter-8 als Plug-in

21. Mai 2026

Behringer JT-16 VST Synthesizer Plugin am

Kommt mit dem Behringer JT-16 VST endlich Bewegung in Behringers Software-Pläne? Mit dem Plug-in soll es eine Software-Variante des noch nicht existierenden Hardware-Klons des Roland Jupiter-8 geben.

ANZEIGE

Behringer JT-16 VST

Während die Synthesizer des gestern bekannt gewordenen Leaks schnell wieder von der Website verschwanden, ist die Produktseite des JT-16 VST geblieben. Freilich ohne großen Informationsgehalt, doch immerhin gibt es eine Reihe von Screenshots.

Alles ist noch im Werden. Vor sechs Jahren wurde die kostenlose Music Tribe DAW angekündigt, vor vier Jahren wurden die drei Plug-ins Pro-16, UB-Xa und Wave präsentiert und vor zwei Jahren gab es das letzte Update zum Langzeitprojekt JT-16. Nutzen kann der interessierte User allerdings noch nichts davon.

Das Plug-in JT-16 VST soll also nun als Konkurrenz zu den etablierten Jupiter-8-Emulationen kommen. Der Oberfläche nach zu urteilen wurde einfach das Rendering des Hardware-Entwurfs genommen in einem allgemeingültigen GUI-Fenster eingesetzt. Denn die Umrahmung sieht genauso aus, wie bei den früheren Plug-in-Ankündigungen.

ANZEIGE

Behringer JT-16 VST Synthesizer Plugin gui

Während die Klangerzeugung offenbar der Hardware entsprechen soll, gibt es zusätzlich Macros mit MIDI-Mapping, eine Map mit vier zuweisbaren Reglern sowie eine Effektsektion mit drei Slots für Chorus, Delay, Reverb und möglicherweise weiteren Algorithmen.

JT-16 VST wird sich an Plug-ins wie Arturia Jup-8 V, TAL J-8, Cherry Audio Mercury-8 und natürlich Roland Cloud Jupiter-8 messen lassen müssen. Das sind nicht nur starke, sondern teils auch sehr günstige Mitbewerber.

Noch gibt es keine Informationen bzgl. der Formate und der Systemanforderungen sowie wann und für wie viel der Behringer JT-16 VST kommen wird.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Roland Jupiter-8 Software-Snythesizer, Plug-in

Test: Roland Jupiter-8 Software-Snythesizer, Plug-in

04.11.2020 |39
Jupiter-8 Model Expansion für Roland Zenology

Jupiter-8 Model Expansion für Roland Zenology

02.09.2020 |35
Test: Cherry Audio Mercury-8 Synthesizer nach Roland Jupiter-8

Test: Cherry Audio Mercury-8 Synthesizer nach Roland Jupiter-8

26.11.2025 |26
Acustica Audio Thing, Synthesizer Plug-in nach Roland Jupiter-8

Acustica Audio Thing, Synthesizer Plug-in nach Roland Jupiter-8

04.12.2024 |15
Roland Cloud Jupiter-8, Jupiter-4 & Juno-106 bekommen v2-Update

Roland Cloud Jupiter-8, Jupiter-4 & Juno-106 bekommen v2-Update

26.04.2023 |5
Vergleichstest Jupiter-8 Plug-ins: TAL J-8, Arturia JUP-8V & Roland Jupiter-8

Vergleichstest Jupiter-8 Plug-ins: TAL J-8, Arturia JUP-8V & Roland Jupiter-8

03.03.2021 |52
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
  1. Profilbild
    Filterpad AHU

    Ich verstehe endgültig nichts mehr! Jetzt erscheint also das VST bevor die Hardware zum Kauf angeboten wird, wann auch immer das sein mag? Eines kann Behringer gut: Ankündigungen und Überraschungen! Dennoch ein Zugewinn für die Synthbranche und jetzt bitte auch wieder vernünftige Hardware liefern. Das wäre super! Ich hoffe natürlich das die Softwaresynthesizer nicht nur gebaut werden, um dann in der Hardware zu landen. Aber da der Jt-16 analog sein soll, gehe ich mal nicht davon aus. Wann kommen nun die angekündigten Hardwaregeräte und vor allem: Welcher Jupiter 8 Softwaresynthesizer ist nun der beste? Was ist der beste? Mehr Fragen als Antworten. Nichtsdestotrotz wirbelt Uli den Synthmarkt kräftig durcheinander.

    • Profilbild
      MPC-User

      @Filterpad Ja die machen es spannend.
      Sich aufregen bringt nichts.
      Ich denke die Hardware kommt zu Weihnachten……
      …………zu welchem Jahr auch immer😂

    3. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X