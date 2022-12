Behringer arbeitet weiter am Roland Jupiter-8 Klon

Naaa ja, man sollte da schon voneinander trennen, nämlich die Religion und das Geldverdienen. In der japanischen Urreligion, dem Shinto, gibt es zwar für alles mögliche Götter und Geister. Man sollte nun aber nicht glauben, dass eine japanische Firma deswegen ältere Produkte nicht erneut wieder auflegen würde. Korg hat seinen MS 20 und den 700s neu aufgelegt und hatte gar kein Problem damit. Roland hat nur eine andere Strategie. Man sollte nicht der Versuchung erliegen und in allem einen höheren und heiligen Zweck zu sehen. So heilig unterwegs ist man in Japan weiß Gott auch nicht.

Und was das Kopieren angeht: es ist eine der vielen vielen Aussagen im Konfuzianismus, dass man den Meister ehrt, in dem man ihn kopiert. Und der Konfuzianismus hat als Lehre nicht nur China beeinflusst, sondern den gesamten Ostasiatischen Raum, auch Japan und Korea. Und die Japaner haben sich in den 50er und 60er Jahren auch gut im Westen umgeguckt, wie man was macht. Da waren die Chinesen aber noch mit sich selber beschäftigt (-> Kulturrevolution).

Allerdings verstehe ich nicht, was das mit dem Benehmen von zu Geld gekommenen Chinesen zu tun hat. Überhebliche Menschen mit schlechten Manieren gibt es übrigens auch in Japan, das nur so am Rande.