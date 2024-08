Neue Version mit FM, Sync & mehr

Der Behringer K-2 MKII ist die überarbeitete Version des vom Korg MS-20 inspirierten semi-modularen, monophonen Analog-Synthesizers. Obwohl das Gerät im Handel bereits als „sofort lieferbar“ geführt wird, hat Behringer den K-2 MKII noch nicht offiziell vorgestellt. Verkehrte Welt.

Behringer K-2 MKII, semi-modularer Synthesizer

Der K-2 MKII hat ein paar Änderungen bekommen, die sich allerdings erst einmal nur vom Frontpanel ablesen lassen. In der Sektion mit den beiden Oszillatoren fallen gleich zwei Schalter auf. Mit dem ersten ist lässt sich Hardsync aktivieren, wobei VCO 1 als Master-Oszillator fungiert.

Mit dem zweiten Schalter kann eine FM-Funktion aktiviert werden, womit VCO 1 als Modulator für VCO 2 agiert. Allerdings ist nicht zu erkennen, wie die Modulationstiefe eingestellt wird, was für eine vernünftige Nutzung der FM notwendig wäre – von der Modulierbarkeit derselben ganz zu schweigen.

Im Patch-Feld sind neue Buchsen hinzugekommen. Es gibt einen CV-Eingang zur Steuerung der Pulsbreite von VCO 1. Dafür wurde der Ausgang des Modulation Generators (LFO) versetzt.

Es gibt einen zweiten Eingang zur gemeinsamen Steuerung von VCO 1+2, der mit V/Oct betitelt ist. Somit braucht man nun nicht mehr den Umweg über den Initial Gain-Eingang zu nehmen, wenn man den Synthesizer mit einem Analog-Sequencer ansteuern will. Der Hz/V-Eingang für VCO 1+2 ist jedoch erhalten geblieben.

Auch der Trigger-Eingang hat einen neuen Platz bekommen. Der Trigger-Eingang trägt nun die Beschriftung „+5V – +15V“, was offenbar bedeutet, dass nun auch Voltage Trigger verarbeitet werden.

Mit diesen Anpassungen ist der K-2 MKII besser für den Einbau in ein Eurorack-System gerüstet, wo er eine Breite von 80 TE beansprucht. MIDI und USB sind aber nur verfügbar, wenn das Gerät in seinem Desktop-Gehäuse eingebaut ist.

Außerdem hat das Panel eine neue Optik mit weißer Beschriftung erhalten, die vermutlich bei ungünstigen Lichtverhältnisse besser ablesbar ist, als die dunkel-gelbliche Schrift des Vorgängers.

Ob die Schaltung an sich überarbeitet wurde, war bislang leider noch nicht zu erfahren. In dem Amazona.de-Testbericht, den ihr unter diesem Link nachlesen könnt, wurde ein paar verbesserungswürdige Punkte erwähnt, wie die anfänglich mangelnde Stimmstabilität der Oszillatoren und das gegenüber dem Original schwächere Filter.

Der Behringer K-2 MKII ist laut den Angaben der Händler bereits verfügbar. Der Preis beträgt 289,- Euro.