Großer Behringer Leak – Synthesizer, Controller, Sequencer

Wann kommen RD-765, SP-1200, AQ64, VS-80 u.v.m.?

Oops, i did it again – ein großer Behringer Leak enthüllte eine Reihe neuer Synthesizer, Controller und Sequencer. Im Zuge der Neugestaltung der Behringer-Website wurden kurzzeitig einige Geräte angezeigt. Vor der schnell erfolgten Löschung wurden von Spottern flugs Screenshots aufgenommen und bei reddit.com gepostet.

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Großer Behringer Leak – oder doch nur Marketing?

War es nur ein Versehen oder eine gezielte Aktion? Die extrem frühzeitigen Vorankündigungen, die Behringer über Jahre unter die Leute brachte, sind irgendwann auch den hartgesottenen Fans zu viel geworden. Sind Website-Leaks nun die neue Strategie? Schließlich ist es nicht das erste Mal , dass neue Produkte kurzzeitig auf der Behringer-Website erschienen und dann wieder verschwanden. Und „zufällig“ hat es jemand just in diesem Moment mitbekommen und als Screenshot festgehalten …

Wie dem auch sein, wenn eine Produktseite angelegt wird, dann ist das ein wesentlich deutlicherer Schritt als ein Facebook-Posting. Unter den Leaks sind sowohl Produkte, die schon länger angekündigt sind, als auch völlig neue Projekte, über die bislang noch nichts durchdrang.

Synthesizer & Sequencer

Bei den Synthesizern tauchen der VCX 3 (vormals VCS 3) und dessen Ableger AKS Mini (geplant für Sommer 2023) auf. Beide sind schon länger bekannt, aber möglicherweise jetzt in einem produktionsreifem Stadium?

Ein VS-80 wurde ohne Foto und nur mit einem Platzhalter aufgeführt. Sollte das Langzeitprojekt des Yamaha CS-80-Klons, der bislang DS-80 hieß, nun doch noch kommen?

Mit dem 1601 Sequencer ist der Klon des alten ARP-Sequencers anscheinend auch auf der Zielgeraden. Die letzte Meldung dazu ist schließlich schon fünf Jahre her.

Drum Machines & Sampler

Unter dieser Rubrik gibt es sehr interessante Neuigkeiten. Nur mit einem Platzhalter war die SP-1200 zu sehen. Klar, was damit gemeint ist. Der Text dazu spricht von einem hybriden 12/24-Bit Stereo Sampler mit analogem Filter und Sample Recording. Das klingt nach einer weiteren Version der LM Drum / BMX.

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Die RD-765 gibt Rätsel auf, da auch hier kein Bild gezeigt wurde. Die Beschreibung klingt ähnlich wie bei der SP-1200, inkl. Sample Recording. Man kann bei der Zahl darüber spekulieren, ob die digitalen TR-Maschinen (707/727, 626, 505) damit gemeint sind …

Zur Mini Pops 7, einem Klon des gleichnamigen Korg-Klassikers, gab es schon vor zwei Jahren eine erste Andeutung. Sie wird das Gehäuse der RD-6, aber die durch Oxygene berühmt gewordenen Sounds haben.

MIDI Controller & Keyboards

Das USB-Controller Keyboard Jam könnte ein Nachfolger zu Swing werden. Mit Jam Play wird ein Keyboard mit integrierten Sounds und Drums sowie 64-Step Sequencer gezeigt.

Eine ähnliche Aufteilung haben das Controller Keyboard QT32 und QT32-Play. Der Unterschied hier ist die Ausstattung mit Drum Pads, Joystick und 12 zuweisbaren Controllern.

AQ64 ist ein Pad-Controller mit einer 8×8 Clip-Launch-Matrix, der stark an den Akai APC erinnert.

Darauf haben sicher viele Controll-Freaks lange gewartet: BCR32, der Controller mit 32 Encodern und integriertem Sequencer kehrt anscheinend zurück.

Und zu guter Letzt wird noch das PolyKeys PK61 aufgeführt, einem USB-MIDI-Controller mit 61er- Tastatur, polyphonem Aftertouch und Ribbon-Controller.

Was haltet ihr von dem Behringer Leak, was sind eure Favoriten? Sicherlich wird es aber noch eine ganze Weile dauern, bis die Sachen verfügbar sind.