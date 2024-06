Behringer LM Drum, Sampling Drum Machine im LinnDrum-Look

"Almost there"

„Almost there“ ist der einzige, äußerst knappe Vermerk, der nach zwei Jahren Stille zusammen mit einem Foto der Behringer LM Drum heute veröffentlicht wurde. Die hybride 8/12 Bit Sampling-Drum-Machine wird also kommen, auch wenn man im Moment nur schwer abschätzen kann, wann sie tatsächlich im Handel sein wird.

Was bislang über die Spezifikationen bekannt wurde, konnte man defacto nur aus der Bedienoberfläche des Gerätes ableiten. Das Feature, das die meisten Begehrlichkeiten wecken dürfte, ist wohl die Sampling-Option mit LoFi-Faktor und dass man die Sounds, wie bei den Drum-Maschinen RD-8 MKII und RD-9, zusätzlich mit dem Wave Designer und dem analogen Filter bearbeiten kann.

Die Rückseite der LM Drum zeigte auf einem früheren Bild (siehe unten) eine umfangreiche Ausstattung, doch möglicherweise wurde dies inzwischen dem Schema der RD-8/RD-9 angeglichen, d. h. Main-Ausgang, Einzelausgänge (wieviele?), Return, USB, Sync-I/O, MIDI-Trio und drei zusätzliche Trigger-Outs.

Vor längerer Zeit gelang es Behringer ehemaliges Tour-Equipment der Synthiepop-Band „Tears for Fears“ (u.a. Shout, Everybody Wants to Rule the World, Mad World) zu ersteigern. Darunter befand sich auch eine LinnDrum sowie eine Anzahl von EPROM-Chips, die von der Band genutzt wurden. Diese Drumsounds wurde ausgelesen und sollen in der LM Drum enthalten sein. In der Vergangenheit wurde außerdem erwähnt, dass es noch weitere PCM-Sounds von klassischen Drum-Maschinen im ROM der LM Drum zu finden sein werden.

Die offiziellen Spezifikationen und eine Preisansage folgt hoffentlich in Bälde.

Ab hier die Meldung vom Juni 2021

Heute wurde erstmals ein Prototyp der Behringer LM Drum Sampling Drum Machine vorgestellt.

Vor längerer Zeit gab es bereits einen Leak und Spekulationen zu einer Behringer LMX, nun kommt die offizielle Ankündigung. Die Informationen dazu sind zwar recht knapp, doch ein Blick auf die Bilder enthüllt doch schon einiges. Die Audiotests hat der Prototyp offenbar bestanden und auch die Entwicklung des User-Interfaces soll abgeschlossen sein. Trotzdem spricht man sicherheitshalber noch von einem „long way from production“, allzu bald dürfen wir die LmDrum wohl noch nicht erwarten.

Inspired by oder LinnDrum-Klon?

Optisch ist die Drum-Machine an die LinnDrum angelehnt, doch offenbar handelt es sich nicht um einen direkten Klon, sondern um einen Drum-Sampler – der allerdings wie eine LinnDrum aussieht.

Das Panel sagt „8/12 Bit Sample Drum Machine“, also total Vintage (gibt es tatsächlich keinen 16 Bit-Modus?) und auf der Rückseite gibt es einen (Mono-) Eingang mit der Bezeichnung „Rec“. Das heißt also ganz klar, dass die LmDrum selbst sampeln kann, wofür auch das Display mit Waveform-Darstellung spricht. Die Funktionen Tune, Start, Length, Loop und BR (Bit Rate?) für die Sample-Editierung sind zu erkennen. Die wichtigen Fragen stellen sich nach der Speicherkapazität und dem Speichermedium. Auch ein USB-Port und eine entsprechende Taste für ein USB-Menü ist vorhanden.

Behringer LM Drum mit Sampling-Funktion

Sicherlich wird die Maschine auch über On-Board-Samples verfügen, von denen ein Teil im Stil der 80er PCM-Drummaschine gehalten sein wird. Und bei dem Look darf man wohl auch mit Sounds von LM1, LinnDrum und Linn 9000 rechnen.

Ansonsten gibt es 16 anschlagdynamisch Pads, die neben Real-Time-Eingabe auch zur Step-Programmierung dienen, dazu Panorama- und Level-Mixer (mit lustigem Schreibfehler) und ein paar Tune-Regler für einige der Instrumente. Die 16 Pads stehen dann wohl auch für die Größe eines Drumkits und die entsprechende Polyphonie, eventuell abzüglich von Stimmenausschluss für Open/Closed-HiHat zum Beispiel.

Die Anschlüsse der Behringer LM Drum

Die Rückseite zeigt immerhin 16 Einzelausgänge im 3,5 mm Format sowie weitere Buchsen für MIDI In, Out, Thru sowie MIDI USB, möglicherweise auch für analogen Sync, CV und Gate?

Inwieweit es noch mehr Menü-basierte Parameter gibt, wird sich später zeigen. Doch da es sich um einen Drum-Sampler handelt, wären gleiche Möglichkeiten der Klangbearbeitung für alle Sounds bzw. alle 16 Slots selbstverständlich. Wave Designer und Analog Filter wurden offensichtlich von der Behringer RD-8 bzw. RD-9 übernommen, sicherlich mit den gleichen analogen Bauteilen wie dem 3320 VCF-Chip und dem 2164 VCA-Chip. Vom Sequencer möchte man zumindest eine Pattern-Länge von 64 Steps erwarten. Tasten für die Funktionen Step Repeat, Note Repeat und Fill sind vorhanden.

Soweit die ersten Infos zur Behringer LM Drum, jetzt heißt es wieder: warten.