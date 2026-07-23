Der Release ist in Sichtweite!

Seit 2024 hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Behringer einen Klon der legendären Rhythmus-Maschine Korg Mini Pops 7 auf den Markt bringen könnte. Jetzt haben sich die Hinweise weiter verdichtet: In der neuesten Version 3.2.2 der Synthtribe-Software (der Editor für nahezu alle Behringer Synthesizer und Drumcomputer) ist nämlich neben dem CS Mini nun auch die Behringer Mini Pops 7 im Bild aufgeführt. Die Mini Pops 7 wird also wohl bereits von der App unterstützt, weshalb ein Release in absehbarer Zeit sehr wahrscheinlich ist.

Die Gerüchte-Historie des Behringer Mini Pops 7

Im Juni 2024 veröffentlichte Behringer das Bild einer demontierten Korg Mini Pops 7, wobei man im Text von der Herausforderung sprach, einem 40 Jahre alten Produkt mit Reverse Engineering beizukommen. Was schon ein recht deutlicher Hinweis auf eine eventuellen Behringer Mini Pops 7 war. Im Mai 2026 dann waren während einer Neugestaltung der Behringer-Website kurzzeitig einige Einträge für 14 kommende Produkte zu sehen, darunter die Behringer Mini Pops 7 – da allerdings mit Fotos der Roland TR-09 als Platzhalter. Mit dem jetzigen Eintrag in der Synthtribe-Software dürfte der Behringer Mini Pops 7 den Dunstkreis der Gerüchteküche aber endgültig verlassen haben.

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Viele Fragen sind noch offen

Weder ein Release-Termin, noch ein Preis sind bisher bekannt, auch gibt es bislang noch keine offiziellen technischen Details. Der Synthtribe-Eintrag und die dort zu sehende Benutzeroberfläche geben aber einige Hinweise. Das Gehäuse hat danach das gleiche Format wie der RD-6 oder der RD78. Die Behringer Mini Pops 7 wird voraussichtlich 13 Drum-Sounds bieten und vollständig programmierbar sein. Im Step-Sequencer lassen sich wohl auch – anders als im Original – eigene Patterns erstellen. Beim Korg konnten nur bestehende Patterns neu kombinieren. Zu sehen sind auch Regler für Distortion und eine Klangreglung sowie fünf Miniklinken-Buchsen auf der Oberseite.

Das Original: Korg Mini Pops 7

Die Korg Mini Pops 7 ist ein analoger Preset-Drumcomputer aus dem Jahr 1966. Zum Kult wurde er zehn Jahre später, weil Jean-Michel Jarre ihn 1976 in seinem Album Oxygene einsetzte. Auch bei R.E.M. (in der Ballade „Everybody Hurts“), Aphex Twin („minipops 67 [120.2]“ auf dem Album Syro), Echo and the Bunnymen oder bei den Wings kam der Mini Pops mit seinen markanten Drumsounds zum Einsatz.

*** ab hier die Meldung vom 12. Juni 2024 ***

Warum sollte Behringer ein Bild einer demontierten Korg Minipops 7 posten, ohne das eine Absicht dahinter stünde? Im Begleittext wird zwar nichts zu einer beabsichtigten Entwicklung eines Minipops-Klons gesagt, doch spricht man allgemein über die Herausforderungen, die das „Reverse Engineering of a 40-Year-Old Product“ so mit sich bringt. Das lässt wohl genügend Platz für Interpretationen oder besser gesagt Spekulationen.

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Die Korg Minipops 7 (erste Veröffentlichung im Jahr 1966) wurde in erster Linie durch Jean-Michel Jarre berühmt, der den analogen Preset-Drummy bei den Alben Oxygene und Equinoxe ausgiebig nutzte. Die Sounds haben einen sehr hohen Wiedererkennungswert und trotz der Einschränkungen (nur Presets, kein Sync) sind die Maschinen immer noch recht begehrt. Die Minipops lässt sich übrigens bei Bedarf mit dem Tubbutec uniPulse-Interface nachträglich mit MIDI ausrüsten.

Interessenten, die mehr über die gesamte Minipops-Familie erfahren wollen, legen wir die umfangreiche Vintage-Story von Christian Hatvani an Herz, die ihr unter diesem Link nachlesen könnt.

Nimmt sich Behringer also nun die Minipops 7 vor? Es wäre nicht das erste Projekt dieser Art. So gibt es bereits seit geraumer Zeit die Pläne zur Behringer RD-78, einem Klon der Roland CR-78, der wiederum in dem Gehäuse der Behringer RD-6 untergebracht ist, die wiederum ein Klon der Roland TR-606 ist.

Es wäre eine Möglichkeit, dass Behringer die gleiche Plattform erneut nutzt und mit den Minipops-Sounds bzw. Schaltungen bestückt. Dann können hier die originalen Preset-Rhythmen mit integriert werden, aber auch die Programmierung eigener Beats wäre möglich. Nach diesem Konzept wurde ja auch die RD-78 entworfen.

Die auf dem Foto zu sehende Musictribe-Platine stammt aber wohl nicht von einem bereits existierenden Minipops-Prototypen oder auch nur von einem Versuchaufbau, sondern ist offenbar von einer RD-6 , man muss nur die Anzahl und Anordnung von Reglern, Schaltern und Buchsen achten. Also steht man mit dem Projekt (wenn es denn tatsächlich eines ist) wohl noch sehr, sehr weit am Anfang. Doch bislang wurden alle kolportierten Postings, Teaser und Andeutungen über kurz oder lang zu konkreten Produktplänen. Aber in diesem Fall doch wohl eher „lang“.