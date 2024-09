Behringer Model 15, Firmware 1.3.7 für den semi-modularen Synthesizer

Verbesserte MIDI-Funktionen per Update

Für den semi-modularen Synthesizer Behringer Model 15 wird das Firmware-Update 1.3.7 veröffentlicht. Nachdem es bereits einen Hardware-Fehler bei der ersten ausgelieferten Serie gab, wird nun ein weiterer Bug ausgebügelt: das Problem beim Weiterleiten von MIDI-Befehlen konnte behoben werden.

Mit dem Update gibt es auch zwei neuen Features. Die Startfunktion des Sequencers kann über die Synthtribe-App nun auch vom Eingehen eines Clock-Signals gemacht werden. Ebenfalls über die Synthtribe-App gibt ab jetzt Zugriff darauf, wie der MIDI-Through arbeitet.

Das Firmware-Update für Model 15 wird über die Synthtribe-App (Version 2.8.2) durchgeführt.

Für die selbstständige Lösung des Hardware-Problems mit der Sample&Hold-Schaltung könnt euch den Artikel unter diesem Link anschauen. Die Prozedur ist aber nur fachkundigen Anwendern zu empfehlen!

Unseren Testbericht zum Behringer Model 15 könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

Ab hier die Meldung vom 14. Mai 2024

Nach dem Video von Starsky Carr (siehe unten) hat Behringer nun auch ein eigenes neues Video veröffentlicht. Die eigentlich Spezifikationen haben sich seit der Erstankündigungen von 2022 nicht geändert.

Ab hier die Meldung vom 9. Mai 2024

Vor rund einem Jahr gab es die kurze Mitteilung „getting ready for production“ zum Behringer Model 15, zusammen mit einem Foto eines offenbar produktionsreifen Gerätes. Doch erst jetzt scheint es soweit zu sein und der YouTuber Starsky Carr hat ein „First Look“-Video mit einem Vorseriengerät veröffentlicht.

In dem Video führt Carr die grundsätzlichen Funktionen des semi-modularen Synthesizers vor. Man bekommt einen ersten Eindruck vom Sound, jedoch ohne dass das Model 15 hier voll ausgereizt wird. Auch ist nicht immer ganz klar, ob die Funktionen an ihre Grenzen stoßen oder die Schaltung noch nicht optimiert ist. Jedenfalls gibt es an zwei Stellen, die Unstimmigkeiten aufzeigen, Schrifteinblendungen, dass es beim Seriengerät anders sein könnte und andere Stellen wurde offenbar aus dem Video rausgeschnitten.

Obwohl Carr davon spricht, das Model 15 mit dem inoffiziellen Vorbild Moog Grandmother verglichen zu haben, gibt es davon leider nichts zu hören. Dabei wäre das ein Aspekt, der sicherlich für die meisten Interessenten wichtig ist. Möglicherweise kommt dieser Vergleich später und mit einem Seriengerät.

Außer das es ein funktionierendes Exemplar des Behringer Model 15, zeigt das Video nur wenig Neues, etwa wie das interne LFO-Routing funktioniert. Aber die eigentlichen Features sind ja schon seit zwei Jahren bekannt (siehe unten). Wann der semi-modulare Synthesizer nun tatsächlich verfügbar sein wird, bleibt leider offen.

Ab hier die Meldung vom 9. April 2023

Auch zum Behringer Model 15 gibt es ein kleines Update. Vor ungefähr einem Jahr wurde der Synthesizer nach konzeptionellem Vorbild des Moog Grandmother vorangekündigt. Anders als bei den meisten anderen Vorankündigungen von Behringer wurden hier schon sehr viele Details bekanntgegeben. Auch eine baldige Produktion wurde in Aussicht gestellt und ein Preis genannt.

Doch danach gab es keine weitere Informationen mehr. Erst jetzt wurde auf Facebook mitegeteilt, dass: „Model 15 is getting ready for production.“ Der zuvor genannte Preis von 299,- US-Dollar wurde jetzt auf 249,- US-Dollar nach unten korrigiert, wobei dies noch keine offizielle Ansage, sondern nur der anvisierte Preis ist. Die Spezifikationen zum Model 15 findet ihr weiter unten in der Meldung.

Ab hier die Meldung vom 5. März 2022

Behringer Model 15 ist ein semi-modularer Synthesizer, der auf den Schaltungen der Moog Klon-Module aufbaut, aber auch einige Erweiterungen bietet. Der Synthesizer entspricht in seiner Ausstattung nicht ganz dem modularen Moog System 15 oder seinem Eurorack-Pendant Behringer System 15, stellt aber eine günstige Alternative dar.

Behringer Model 15, semi-modularer Synthesizer

Model 15 besitzt zwei VCOs, wobei VCO 2 auch über eine Sub-Einstellung verfügt. In einem Mixer kann das Signal eines Noise Generartors hinzugemischt werden. Das Filter ist ein klassischer 24 dB Tiefpass mit Ladder-Schaltung. Es gibt eine ADSR-Hüllkurve, einen LFO und einen VCA mit On-Modus für Drones. Als Utilities sind ein Attenuator mit Highpass-Filter vorhanden.

Außerdem ist ein Arpeggiator/Sequencer integriert. Im Sequencer-Modus können drei Sequenzen mit bis zu 256 Noten gespeichert werden. Es gibt verschiedene Playback-Modi und die Sequenz kann über ein Keyboard transponiert werden. Der Arpeggiator verfügt über eine Hold-Funktion, verschiedene Spielrichtungen und Oktavumfänge. Ein integriertes Reverb emuliert einen Federhall.

Die Struktur ist damit stark an den Moog Grandmother angelehnt.

AMAZONA.de-Testberichte zu verschiedenen Behringer Eurorack-Modulen der 900-Serie findet ihr unter diesem Link (Teil 1) und diesem Link (Teil 2).

Model 15 ist, wie die Synthesizer Behringer Proton und Neutron, mit einem umfangreichen Patch-Feld für Audio-, CV- und Gate-Signale ausgestattet. Er kann als Desktop-Gerät betrieben oder in eine Eurorack-System eingesetzt werden. Für mehrstimmige Anwendung lassen sich bis zu 16 Einheiten über eine Poly-Chain-Funktion miteinander verbinden.

Auf der Rückseite befinden sich nochmals Anschlüsse für Audioausgang und MIDI-Eingang sowie zusätzlich USB.

Auch beim Behringer Model 15 gilt, was auch bei allen anderen Ankündigungen der letzten Zeit mitgeteilt wurde: Das Gerät ist fertig entwickelt und bereit zur Produktion, allerdings ist man von der Verfügbarkeit bestimmter Bauteile abhängig. Der Preis soll 299,- US-Dollar betragen.

Behringer Model 15 Features:

– Analog synthesizer with dual VCO design allows for insanely fat music creation

– Authentic recreation of circuits from the legendary “Model 15” modular synthesizer

– Semi-modular design requires no patching for immediate performance

– Pure analog signal path based on authentic VCO, VCF and VCA designs

– Dual oscillators with 4 waveforms, oscillator sync, pulse width modulation and sub-oscillator

– Classic 24 dB ladder filter with resonance for legendary sound performance

– Advanced step sequencer with 3 separate 256-step memory slots, key transpose and multiple playback modes

– Arpeggiator featuring hold function and multiple playback modes for recording and playing back your melodies and riffs

– Fully analog LFO with 4 waveforms and dedicated controls for pitch, filter and pulse width modulation

– Spring reverb emulation for inspiring sound effects

– 48 patch points for advanced modular connection and integration with external equipment

– 37 controls give you direct and real-time access to all important parameters

– Complete Eurorack solution – main module can be transferred to a standard Eurorack case

– 16-voice Poly Chain allows combining multiple synthesizers for up to 16 voice polyphony

– Comprehensive MIDI implementation with MIDI channel and Voice Priority selection