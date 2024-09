Behringer MS-1 MKII mit Firmware-Update V1.0.7

Updates für MKII & MKI / MS-101

Nur kurze Zeit nach dem Update 1.0.6 für den Behringer MS-1 MKII kommt schon die nächste Firmware hinterher. Und darüber hinaus erhält auch der Vorgänger MS-1 MKI bzw. die erste Reihe, die noch mit der Bezeichnung MS-101 ausgeliefert wurde, ein Update, das ähnliche Bugfixes und Verbesserungen wie für die MKII-Version nachreicht.

Behringer MS-1 MKII 1.0.7

Gegenüber dem letzten Update wurde ein Setting für „Note Priority“ in der Synthtribe-App nachgereicht, bei dem auch ein Verhalten, das dem Original entspricht, implementiert wurde.

Bei Transponieren einer Sequenz mittels einer Keyboard-Taste wird der Transponierungswert nicht auf eine nächste Sequenz übertragen, wenn diese aufgerufen wird.

Behringer MS-1 MKI / MS-101 1.1.4

Dieses Update liefert eine Reihe von Bugfixes und kleinen Verbesserungen. Hier wurden die verschiedenen Punkte zum Portamento, die auch bei MKII-Modell mit dem Update 1.0.6 (siehe unten) korrigiert wurden, in gleicher Weise nachgereicht. Ebenso die Start-Funktion bei eintreffendem Clock-Signal, das Transpose-Verhalten der Arpeggiators und Übergänge bei Wechseln einer Sequenz.

Weitere Verbesserungen betreffen die Möglichkeit, Steps mit einem Glide-Wert zu programmieren, das Setting für „Note Priorty“ sowie das Transpose-Verhalten wie beim MKII-Modell. Außerdem wird die „Local-On/Off“-Funktion in der Synthtribe-App nun „On“ als Default-Wert haben.

Die Firmware-Updates werden über die Synthtribe-App durchgeführt, die sich dafür auf dem Stand 2.8.2 befinden sollte.

Ab hier die Meldung vom 6. September 2024

Der monophone Synthesizer Behringer MS-1 MKII, der vor einem Jahr auf den Produktionsstätten als fertiges Gerät präsentiert wurde, ist nun im Handel erhältlich. Vermutlich zunächst nur in begrenzter Stückzahl, da der Synthesizer von Behringer selbst noch nicht offiziell auf der Website geführt wird. Ähnlich lief es erst kürzlich mit dem K-2 MKII ab, der kurzzeitig verfügbar war, nun aber wieder erst nach einer langen Wartezeit erhältlich sein wird.

Außerdem stellt Behringer das Firmware-Update V1.0.6 vor, mit dem einige Funktionen verbessert werden sollen, damit sie mehr dem Verhalten des Roland SH-101 entsprechen. Zum Beispiel wurde das Transpose-Verhalten beim laufendem Arpeggiator dahingehend wurde korrigiert.

Auch die Portamento-Funktion wurde verbessert. Wenn Arpeggiator oder Sequencer verwendet werden bzw. man die verschiedenen Portamento-Modi (Off / Auto / On) beim Spielen wechselt, reagiert das Portamento nun schneller und besitzt ein besseres Scaling. Ebenso wurde die Einsatzzeit neu definiert.

Die Random-Funktion des LFOs kann ein Clock-Signal von einer externen Quelle über den Sync-Eingang erhalten, womit neue rhythmische Möglichkeiten für diese Modulationsquelle eröffnet werden.

Weiterhin ist es mit dem Update möglich, die Glide-Funktion pro Step zu programmieren. Dafür muss während der Sequenzeingabe nur die betreffende Keyboard-Taste gehalten und dazu die Hold-Taste gedrückt werden.

Alle bisher bekannten Informationen, was sich beim MS-1 MKII gegenüber dem Vorgängermodell geändert hat, findet ihr weiter unter in dieser Meldung. Wir bemühen uns gerade um ein Testgerät und hoffen, einen ausführlichen Bericht baldmöglichst veröffentlichen zu können.

Ab hier die Meldung vom 3. März 2023

Während wir bei den anderen News, die Behringer heute Abend veröffentlicht hat, eher weniger überrascht waren, hat uns der Produktionsstart des Behringer MS-1 MKII Analogsynthesizers doch eher kalt erwischt.

Weißer als weiß… also jetzt NOCH näher am Original, soll der Behringer MS-1 MKII nun klingen, obwohl doch der erste MS-1 doch laut Behringer schon genau so klang wie das Original. ;)

Hier das offizielle Statement von Behringer zum neuen Behringer MS-1 MKII, dem noch besseren Klon des Roland SH-101

Many of you asked for the MS-1.

Here it is, but as improved MKII. This revised version is based on the original 662 chips for a vastly improved VCF and VCA performance. And then we also added the dual glide function.

We’re very excited about the new MS-1 MKII as it’s as close as it gets to the original.

Und hier die letzte News zum Thema

Hinweis vom 13.2.2019: Er ist da, der ausführliche Test zum Behringer MS-101: JETZT HIER KLICKEN

Nachdem das letztes Behringer MS-1-Video etwas mau war, hat uns Vincent Rohr (der auch gerade am Test des MS-101 sitzt) nun für uns ein eigenes, tolles Video produziert, dass wir Euch nicht vorenthalten wollen. Der Test wird zeitnah nachgeliefert und ist so gut wie fertig.

Meldung vom 17.12.2018 zum Behringer MS-1

Es ist so weit, soeben wurden wir von Behringer informiert, dass sein MS-101 die Serienreife erlangt hat und die Produktion der ersten 50 Testmodelle angerollt ist. Im Januar soll schließlich die endgültige Produktion starten. Ein paar Bilder haben wir auch zu dieser Meldung erhalten.

Wir rechnen ebenfalls mit einem ersten Prototyp in der Redaktion bis Ende des Jahres ;-)