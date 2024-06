Behringer Mutator, Nachbau des dualen Mutronics-Filters

@lambik Ankündigungen, Ankündigungen und nochmals Ankündigungen von dieser Firma Behringer…

Erhältlich all diese Ankündigungen irgendwann im Jahre Schnee, wo das inzwischen schon wieder Schnee von gestern ist bzw. ich schon im Pensionsalter bin!

Ich frage mich was diese Firma eigentlich von all diesen Ankündigungen hat, dient das nur mehr der Selbstdarstellung oder Befriedigung des eigenen Egos?

Für mich sind nur Geräte interessant, die am Markt verfügbar und auch sofort lieferbar sind (auch die Verfügbarkeit passt bei Behringer hinten und vorne nicht) und ich nicht Monatelang bzw. sogar Jahrelang warten muss das Teil endlich in Händen zu halten um nutzen zu können!

Bei solch einer Firmen Philosophie (nur viel Bla, Bla via Ankündigungen) und ewigen Lieferzeiten vergeht mir die Spontanität auf Neues und das gesamte Interesse an der Musik!