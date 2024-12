Thomann enthüllt neue Behringer Personal-Monitoring-Produkte

Im März durfte ich einen ersten Blick auf die neuen Personal Monitoring Produkte von Behringer werfen. Nun listet Thomann überraschend den Behringer P24 Mixer und Behringer P24 Hub. Das P24 Personal Monitoring System ist vom Prinzip her mit dem Behringer P16-HQ verwandt, setzt aber auf StageConnect statt auf Ultranet. Und doch ist es mithilfe des Behringer P24 Hub in drei Welten zu Hause.

Behringer P24 Mixer

Der Behringer P24 Mixer sieht schon auf den ersten Blick elegant aus und ich musste schon im März bei der Vorstellung in Willich an den Behringer Flow 8 Digitalmixer denken. Anschlussseitig finden wir neben zwei StageConnect Host und Client XLR-Buchsen einen Aux-Eingang (6,3 mm Klinke), einen Kopfhörerausgang (6,3 mm TRS-Klinke), einen Line-Ausgang (6,3 mm Klinke) sowie einen Fußschalteranschluss (6,3 mm Klinke). Eine weitere XLR-Buchse ist für den Anschluss eine Talkback-Mikrofons gedacht.

Auf der Oberfläche entdecke ich 13 60mm-Fader für die 13 Stereokanäle des Behringer P24 Mixers. Der letzte Fader regelt dabei den Aux/Mic-Pegel. 13 Select-Buttons oberhalb der Fader und ein Talk Button für das integrierte Talkback-Mikrofon sowie zwei Regler, ein Push-Encoder und ein kleines Display runden die Ausstattung ab.

Der Behringer P24 Mixer ist außerdem mit einem integrierten Reverb-Effekt in WING-Qualität und einem Limiter zum Gehörschutz ausgestattet. Eine achtstufige LED-Kette zeigt Pegel und Limiter-Einsatz an. Wer lieber mit kabellosen IEM-Systemen spielt als kabelgebunden freut sich über den Return-Kanal. Anders als beim Behringer P16-HQ muss der IEM-Transmitter also nicht direkt am Behringer P24 Mixer angeschlossen, sondern kann am Bühnenrand positioniert werden.

Doch wie schließt man den Behringer P24 Mixer ans Mischpult an? Diese Frage stellt sich insbesondere Besitzern von X32/M32-Mischpulten, die nicht über StageConnect, sondern lediglich AES50 und P16-Ultranet Anschlüsse verfügen. Anders herum besitzt das WING Digitalmischpult zwar StageConnect, aber kein P16-Ultranet. Bislang war der Midas DP24 Personal Monitoring Mixer das einzige Produkt, das sich ohne weiteres Zubehör mit beiden Mischpultplattformen einsetzen ließ. Über diverses Zubehör von KlarkTeknik und Midas ließ sich immerhin StageConnect Equipment am X32/M32 betreiben und umgekehrt P16-Ultranet Equipment an WING.

Hier kommt nun der neue Behringer P24 Hub ins Spiel, der alle Welten miteinander verbindet.

Behringer P24 Hub

Der Behringer P24 Hub ist ein Monitor Distribution Hub und stellt die Verbindung zwischen den Schnittstellen AES50, StageConnect und P16-Ultranet her. Bis zu acht Personal Monitor Mixer lassen sich über einen Behringer P24 Hub betreiben. Die Stromversorgung geschieht dann über Stage Connect Bus Power.

Auf der Front sind vier StageConnect-Anschlüsse zu finden, die jeweils zwei P24-Mixer im Daisy-Chain-Betrieb versorgen. Auf der Rückseite finden wir 16 symmetrische Analogausgänge für acht Stereomixe an IEM-Transmitter. Außerdem sind dort StageConnect Host- und Client-Anschlüsse zu finden, Ultranet Input und Output, AES50-A Sync Input und AES50-B Thru sowie ein USB-Anschluss, der vermutlich Firmware Updates vorbehalten ist. Für die Stromversorgung sorgt ein integriertes Netzteil.

Das Besondere am Behringer P24 Hub ist nun, dass er in einem StageConnect-Netzwerk, einem AES50-Netzwerk und einem Ultranet-Netzwerk arbeiten kann. Soweit ich das im März richtig verstanden habe, ist er außerdem die Brücke zwischen allen bislang erhältlichen Personal Monitoring Systemen und auch zwischen WING und X32/M32. StageConnect ermöglicht eine 26×6-Kanal Audio-Übertragung mit sehr niedriger Latenz (24 Bit uncompressed PCM, 44,1/48 kHz) und war lange Zeit ein Stiefkind im Vergleich zur schon länger verbreiteten AES50-Schnittstelle. Durch die einfach Verkabelung über handelsübliche XLR-Kabel hat StageConnect aber einige Vorteile gegenüber AES50, das zusätzliche geschirmte CAT5-Kabel voraussetzt.

Günstiger Preis

Eine große Überraschung ist der aufgerufene Preis für Hub und Mixer: Die deutliche Preisersparnis gegenüber einem Verbund aus mehreren Midas DP48 samt Hub dürfte dem neuen P24-System viele Freunde unter sowohl WING- als auch X32/M32-Besitzern bescheren. Da sich auch die älteren Ultranet Personal Mixer einbinden lassen und über Ultranet sogar das günstige und kompakte Behringer XR18 Rack-Mischpult zum leistungsstarken IEM-Mischpult mutiert, ist eine große Bandbreite an möglichen Anwendungen innerhalb des Behringer Digitalmixer-Universums gegeben.

Aktuell ist die Lieferzeit bei Thomann noch mit mehreren Monaten angegeben. Es ist jedoch zu erwarten, dass wie bei den Synthesizern die erste Charge bereits auf dem Weg ist. Wer jetzt vorbestellt, dürfte das System als erster in den Händen halten, sofern eine Bestellung bei Thomann schon möglich ist. Natürlich werden wir den Behringer P24 Hub mit mehreren P24 Mixern ausgiebig testen, sobald beide erhältlich sind. Infos zu den beiden neuen Produkten sind derzeit noch nicht einmal auf der Behringer Website zu finden. Auch eine offizielle Ankündigung auf Social Media scheint es bislang nicht gegeben zu haben.