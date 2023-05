Behringer Perfect Pitch PP1, Pitch-to-CV/MIDI/USB im Eurorack

Synthesizer mit Gitarre & Mic steuern

Mit dem Eurorack-Modul Behringer Perfect Pitch PP1 können Synthesizer und Modularsysteme mit Instrumenten, Mikrofonen oder anderen monophonen Signalquellen angesteuert werden.

ANZEIGE

Das Modul PP1 wandelt Tonhöhe (Pitch) in CV- und Gate-Signale sowie in die entsprechenden MIDI-Daten um. In erste Linie ist es für die Anwendung mit Gitarre und Bass gedacht, aber auch der Einsatz mit einem Mikrofon oder einem Keyboard ohne Steuerausgänge ist möglich. Generell ist bei dieser Anwendung wichtig, dass die Ausgangssignale monophon, sauber gespielt und nicht zu stark moduliert sind.

Das Modul besitzt eine 6,3 mm Buchse am Eingang, der mit Gain (50 dB) geregelt und auf Hi-Z-Signale angepasst werden kann. Über den Dry-Thru-Ausgang kann das Signal beispielsweise zu einem Amp direkt weitergeleitet werden.

Mit einem Lowcut-Filter lassen sich tieffrequente Anteile unter 75 Hz um 18 dB dämpfen, was für ein besseres Tracking sorgen soll. Das erkannte Pitch-Signal wird als Steuerspannung ausgegeben. Dazu kommt eine pegelabhängiges Gate-Signal, das man zum Triggern einer Hüllkurve nutzen kann. Parallel dazu werden auch MIDI-Noten über eine 5-PIN DIN-Buchse ausgegeben.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Mit der Bend-Funktion wird das Glide-Verhalten bestimmt. Ist die Funktion abgeschaltet, wird das Pitch-Signal bei der CV- oder MIDI-Ausgabe immer auf den nächsten Halbton quantisiert. Mit Bend werden Pitchbends von einem oder zwei Halbtönen umgesetzt. Wird dieser Bereich überschritten, wird eine neue MIDI-Note bzw. ein neues Gate-Signal ausgelöst.

Die MIDI-Noten liegen ebenfalls am bidirektionalen USB-Port an. Hierüber kann das Modul auch als MIDI-to-CV/Gate-Konverter genutzt werden. Außerdem lassen sich via USB zukünftige Firmware-Updates durchführen.

Behringer Perfect Pitch PP1 wird laut dem Posting auf Facebook jetzt vom Werk aus versendet und soll in Kürze erhältlich sein. Der Preis ist mit 99,- US-Dollar angegeben.