Behringer Phara-O Mini, Analog-Synthesizer

@swellkoerper Nun, ich denke die Antwort auf deine Frage ist einfach:

Der Markt an verfügbaren Synthies mit derartigen Konzepten ist einfach mehr als über- übersättigt, auch wenn diese bisher vielleicht nicht ganz im Preissegment eines Behringer Phara-O Mini lagen.

Behringer hat hierzu auch einiges selbst dazu beigetragen.

Wen soll dieses Teil also trotz seines vielleicht noch so günstigen Anschaffungspreises noch groß hinterm Ofen hervor holen?

Dass hier die meisten nur noch ein langweiliges Gähnen von sich lassen ist also nicht ganz unverständlich.

Der Pro VS MIni ist meines Erachtens z.B. viel innovativer und macht insbesondere mit seinem 2,0 Update auch aus heutiger Sicht Laune……..der hier jedoch zumindest von den nackten Features her erst mal überhaupt gar nicht :-(.

Ich möchte den Ägypter jedoch auch gar nicht bashen, wenn er ein Hit wird solls mir auch Recht sein.