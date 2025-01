Behringer Poly D 1.1.3 Firmware-Update

@AppleUser2015 Und jetzt kommen halt unzählige Synth Klone, was für mich eine Frechheit für alle Hersteller ist, da diese all ihre Resourcen in die Entwicklung für solche Synth Meilensteine reingesteckt haben und Behringer klaut deren Ideen… Es braucht keine Entwicklung… Man zerlegt das Original und baut es nach, meistens mehr schlecht, als recht… Beim Deepmind dachte ich noch… Interessant… Behringer startet ihre eigene Synth Linie… Pustekuchen… Warum eigene Ideen entwickeln, wenn man doch so einfach die Baupläne verschiedenster Synths einfach auslesen kann und dank billiger Fertigung wieder auf den Markt werfen kann für günstiges Geld… Und es läuft ja… Die Leute wollen halt so tun, als ob sie einen Minimoog und co zu Hause haben für eben billiges Geld…. Sry, Ich werde das niemals unterstützen, da dahinter nichts ist… All die Arbeit, die Moog, Roland und co in ihre Produkte gesteckt haben, wird einfach nur billigst abgegriffen. Das ist die Philosophie hinter Behringer…Nichts selber entwickeln, sondern die anderen sollen brav all ihr Geld in die Erstellung neuer Synths und co stecken… Wenn es sich lohnt, dann klauen wir halt und bringen es noch billiger auf den Markt… No nicht mit mir,,,