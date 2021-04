Behringer Polyeight, Prototyp eines Korg Polysix Klons

Polysix mit 8 Stimmen

Behringer zeigt auf Facebook erste Bilder eines Synthesizers namens Polyeight. Das Keyboard sieht wie eine Kreuzung zwischen Behringer MonoPoly, Korg Polysix und Behringer DeepMind aus.

Behringer Polyeight Synthesizer, ein Korg Polysix-Klon?

Der Begleittext gibt nicht allzu viele Informationen her. Es handelt sich um einen sehr frühen Prototypen, der mit einer neuen ARM-Plattform realisiert wurde. Behringer hatte schon vor einiger Zeit erwähnt, dass man diese Plattform als Basis für eine zukünftige Serie von Synthesizern verwenden will.

Der Polyeight ist hat eine unübersehbare Ähnlichkeit mit dem Korg Polysix, jedoch handelt es sich um keinen 100%igen Klon. Einerseits hat Behringers Synthesizer zwei Stimmen mehr und auch die Speichersektion mit Display ist anders als beim Vorbild gelöst. Polyeight besitzt einen VCO, einen Suboszillator sowie Filter, VCA, Hüllkurve und LFO pro Stimme. Auch die FX-Sektion mit dem berühmten Ensemble-Effekt fehlt nicht.

Auf der Rückseite gibt es das MIDI-Trio, USB sowie Anschlüsse für Chord Memory, Porta/Trig In, Arpeggio Sync In, VCF In und Main- sowie Phones-Out. Leider lässt sich auch ein Lüfter erkennen, dessen Laufgeräusch im Studio eher ungünstig ist.

Wie erwähnt, handlet es sich hier noch um eine frühe Version des Behringer Polyeight. Möglich, dass sich noch einige Spezifikationen ändern und auch mit einer Release ist wohl dieses Jahr höchstwahrscheinlich noch nicht zu rechnen. Doch es gibt einen Ausblick, auf das, was man von Behringer in der nächsten Zeit erwarten kann.