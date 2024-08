Prototyp im neuen Format

Der Behringer POLYOsc soll also nun endlich der vom OSCar inspirierte Synthesizer werden, den man bereits im Jahr 2017 zumindest gedanklich ins Spiel gebracht hatte. Die Oxford Synthesiser Company und der Entwickler Chris Hugget hatten ihren hybriden Synthesizer seinerzeit als monophones Instrument konzipiert. Funktioniert dieser spezielle Sound auch mehrstimmig?

Behringer POLYOsc, polyphoner Synthesizer

Der gezeigte Prototyp des POLYOsc fällt zunächst einmal durch einen neuen Formfaktor auf, den es bei Behringers Synthesizern bislang noch nicht gab. Das 3-oktavige Keyboard hat Mini-Tasten und das Bedienpanel ist relativ schmal gehalten. Anstelle von Pitch- und Mod-Wheels sind zwei kurze Ribbon-Controller vorhanden.

Die Aufmachung ist zwar an den berühmten OSCar angelehnt, aber doch deutlich von einer 1:1-Kopie entfernt. Die berühmten „Gummiwülste“ sind hier nur graphisch angedeutet. Man erkennt die generelle Struktur und die einzelnen Sektionen, findet jedoch auch neu hinzugefügte Elemente. Über die genauen bzw. geplanten Spezifikationen ist jedoch noch nichts zu erfahren gewesen.

Jede Sektion besitzt zusätzlich Taster, mit denen man offenbar weitere Menüs aufrufen kann, die dann im Display angezeigt werden. Dieses ist zur Werteeingabe mit Cursortasten und einem Encoder ausgestattet.

POLYOsc besitzt zwei Oszillatoren. Ob auch die Möglichkeit zur additiven Synthese vorhanden ist, ein essenzielles Feature des OSCar, lässt sich nicht erkennen. Es gibt nur Set-Taster, mit denen offenabr das Menü für die „Waveforms“ geöffnet wird.

Die für das OSCar- Filter wichtigen Funktionen Drive und Separation sind auf alle Fälle an Bord und mit dem Type-Taster kann zwischen den verschiedenen Filtermodi wechseln. Zur Modulation sind ein LFO und zwei Hüllkurvengeneratoren vorhanden.

POLYOsc besitzt einen Sequencer mit separaten Tasten für die Transportfunktionen und andere Operationen. Außerdem lassen sich ein Arpeggiator und eine Chord-Funktion ausmachen.

Was das Keyboard an Anschlüssen bietet, ist auf dem Foto nicht zu erkennen.

Behringer schreibt, dass es noch nicht entschieden ist, ob dieser Prototyp in Produktion gehen wird. Man fordert die Community (auf Facebook) dazu auf, Feedback und Vorschläge abzugeben. In der Vergangenheit wurden jedoch die angekündigten Geräte meist stets so umgesetzt, wie man sie präsentierte. Es gab nur gelegentlich kleinere Änderungen.

Allerdings dürfte es noch geraume Zeit dauern, bis der Behringer POLYOsc produziert wird.

Für alle Interessenten haben wir natürlich eine Vintage-Story zum originalen OSC OSCar, die ihr unter diesem Link nachlesen könnt.

Und hier findet ihr unseren ständig aktualisierten Statusbericht zu allen angekündigten Synthesizern von Behringer.