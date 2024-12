Behringer Pro VS Mini, Firmware-Update 2.0

@gs06 Ich glaube gegen existierende reale Geräte hat niemand was. Was die Leute aber mega nervt ist dieses Rumgespame von Ideenskizzen, halbgaren Photoshop Entwürfen und all dem anderem unprofessionellem Aufmerksamkeits- und Energiegeklaue.

Entwickelt was, hauts auf den Markt, und dann sagt gerne allen Bescheid. Ist echt nicht so schwer. Aber so ist es das Gehabe einer schlechten Werbeagentur auf zuviel Koks, die die Kids und Zielgruppe ständig am Ärmel zupft und sagt: „hier guck mal hier, was hälstn davon?“.

„Ja machs halt erstmal und dann nerv mich wieder“ würd ich da sagen.