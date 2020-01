Behringer RD-9 Drumcomputer, Analoger TR-909 Klon

Offizielles Statement von Uli Behringer zur RD-9

Uli Behringer hat gestern auf Behringer-FB ein offizielles Statement zur weiteren Entwicklung der RD-9 abgegeben:

Hi everyone,

we like to give you some feedback related to the RD-9. Since the launch of our RD-8, we listened to you and spent quite some time to further improve the unit, which resulted in multiple firmware releases.

We’re now putting our focus on the RD-9, which shares much of the same firmware. We have also taken the opportunity to completely review the hardware to ensure we do everything we can to ship a high quality product.

We don’t have a shipping date for now, but we’re making good progress as we’re fully focusing on the RD-9. As soon as we have more updates, we’ll let you know.

Thank you for your patience and support.

Uli

Meldung zur RD-9 vom 20.10.2019

Soeben durften wir erstmalig eine Behrinfger RD-9 in Händen halten und fotografieren. Noch ist das Modell nicht in der Serienproduktion, aber Sound und Haptik sind schon sehr vielversprechend.

Neues zur BEHRINGER RD-9

von Tom Wies

Wer kennt nicht die bekannten Roland Tage (8. August (808), 9. September (909), an denen die japanische Firma ihre bekannten Drum Machines feiert. Aber es gab eine Firma aus China, die hat dieses Jahr auch vom 909 Tag profitiert. Behringer krachte mit vollem Tempo in die Feierlichkeiten und kündigte die RD-9 an, einen analogen Klon der legendären Roland TR-909.

Anders als die Boutique TR-09 ist die RD-9 Behringer voll analog, ist viel größer, hat erweiterte Parameter für die Instrumente, Einzelausgänge, ein neues analoges Filter und einen Wave (Transient) Designer.

Heute, früh am Morgen war es wieder soweit. Im Gearslutz Forum hat Uli Behringer einen Beitrag verfasst, der uns neue Informationen zum Entwicklungsstand der RD-909 Drum Machine gibt. Die schlechte Nachricht gleich vorweg: Sie geht noch nicht in Produktion und wird leider auch nicht dieses Jahr kommen. Die RD-909 befindet sich zur Zeit in der TMS (Tool Made Sample) Phase, die Phase vor der Vorproduktion.

Wie Uli Behringer berichtet, haben die Entwickler der RD-909 einige neue Funktionen spendiert, unter anderem eine Sequencer-Automation für das analoge Filter und Wave Designer. Zu den anderen neuen Funktionen hält er sich noch bedeckt.

Etwas offener schreibt er über zwei andere Themen, die wohl die meisten Leute brennend interessieren wird. So plant man, die Behringer RD-9 in einigen Monaten an die Händler zu versenden, gibt aber sonst keine Informationen zur offiziellen Veröffentlichung bekannt.

Persönlich schätze ich Ende Q1 Anfangs Q2/2019. Und ja, News zum Preis gibt es auch. Was bereits länger in den Foren spekuliert wurde, stellt sich als wahr dar. Behringer wird die RD-909 nächstes Jahr für 299 USD auf den Markt bringen. Uli schreibt aber in Klammern, dass der Preis davon abhängt, wie die Importtarife in den jeweiligen Länder sind.

Ob wir die Behringer RD-9 Drum Machine nächstes Jahr für 299 Euro bei den deutschen Musikhändler sehen werden, ist noch unklar. Nichtsdestotrotz, die Behringer RD-909 wird 2019 kommen und wenn sie so gut klingt, wie bereits der Prototyp des Behringer RD-808. muss sich Roland warm anziehen.

NEWS vom 9.9.2018, Tyrell

Eine News mit Ansage. Nach der Präsentation der Behringer RD-808 am 808-Day war es klar, dass Behringer auch eine Behringer RD-9 am 909-Day bringen wird. Und voila, hier ist sie – zumindest als Prototyp. Wie wir ja an der RD-8 sehen, kann sich die Finalisierung durchaus noch hinziehen.

Das Foto zeigt den Ist-Stand der Entwicklung aus der Entwicklungswerkstatt in Manchester. Die Behringer RD-9 ist optisch genauso weit an ihr Vorbild, die Roland TR-909, angelehnt, wie es die Behringer RD-8 an die Roland TR-808 ist.

Wir erkennen das bekannte Drumkit aus 11 Sounds. Bei der Bass Drum und den Hihats sind offenbar noch weitere Regler in der Planung? Es bleibt abzuwarten, ob die RD-909 auch solche speziellen Eigenheiten wie das Phasing zwischen Snare und Clap authentisch reproduzieren wird.

Vertraut sind natürlich den Lauflichtsequenzer und die essentielle Shuffle-Funktion. Daneben gibt es aber auch Elemente, die es bei Original nicht gab, wie das Analog Filter und der Wave Designer. Ebenso sind die Funktionen für Transport und Scale hier etwas anderes ausgeführt und die hinterleuchteten Tasten brechen das Vintage-Flair. Wie auch bei der Behringer RD-8 handelt es sich bei der Behringer RD-909 eher um eine modernisierte Version als um einen 1:1-Clone.

Ein Bild von der Rückseite der Behringer RD-9 gibt es noch nicht. Doch da die RD-8 diesbezüglich sehr gut ausgestattet ist, darf man davon ausgehen, dass die RD-9, die offenbar auf der gleichen Plattform aufgebaut ist, ebenso üppig mit Einzelausgängen, MIDI-Trio und USB aufwartet.

Wegen der Verfügbarkeit gibt es selbstverständlich noch keine Auskunft. Auch der Preis steht noch in den Sternen. Bei Posting der RD-8 wurde auf der FB-Seite von Behringer die unverbindliche Frage gestellt: „What would you say if it was below US$ 400?“

Sobald es mehr Informationen zur Behringer RD-909 gibt, werden wir sie natürlich nachreichen.

Seite Dezember 2016 war ja bereits ein Platinenbild sowie ein Statement von Uli Behringer zu seinen TR-Klonen im Umlauf. Auf der nächsten Seite daher eine kleine Zusammenfassung:

Jeden Tag eine Messeneuheit zur Superbooth 18. Genau das hat das Team von Behringer den Pressevertretern zu Beginn der Show versprochen. Doch obwohl gleich am ersten Tag die Behringer RD-808 präsentiert wurde, lässt die Umsetzung der zweiten Platine noch auf sich warten.

Wer diesen Artikel vom Dezember 2016 kennt, wird zu der logischen Schlussfolgerung kommen, dass auf die Behringer RD-808 in absehbarer Zeit auch eine Behringer RD-909 folgen wird. Also ein nahezu identischer Clou des Techno-Boliden Roland TR-909.

Die Features der Behringer RD-9 dürften dann nahezu identisch sein mit denen der Behringer RD-808 aus unserem gestrigen Report. Ausgenommen natürlich die Klangerzeugung selbst.

Kleiner Nachtrag:

Auf Wunsch von Uli Behringer hatten wir unsere eigene DEEP MIND 808 Photoshop-Animation 2016 aus dem nachfolgenden Artikel wieder entfernt. Offensichtlich waren wir dem Original dann doch etwas zu nah gekommen ;-). Wir haben uns nun erlaubt, das Bild wieder einzubauen ;-).

Meldung vom Dezember 2016

Mit dem DeepMind 12 hat Behringer viel Aussehen erregt. Nun hat Uli Behringer in einem Forum ein kurzes Posting hinterlassen, demzufolge zwei Studien zu Drummaschinen in der Mache sind. Das Bild oben ist selbstverständlich nur eine Photoshop-Montage.

In seinem Posting gibt Behringer nicht allzu viel Preis. Es wird nur davon berichtet, dass man seit einiger Zeit an der Entwicklung von analogen und digitalen Drummaschinen arbeitet. Er spricht explizit davon, keine Clones entwickeln zu wollen. Dennoch scheint man sich an der TR-808 und der TR-909 zu orientieren. Zwei Fotos von Versuchsplatinen sind mit den Kürzeln 808 und 909 versehen. Die Anordnung der Regler erinnern jeweils auch an diese Klassiker. Auffällig ist die großzügige Bestückung mit Einzelausgängen.

Die unten befindliche Reihe mit Tastern sieht jedoch etwas unregelmäßig aus und es sind auch nicht 16 Stück, wie man sie für Lauflichtprogrammierung benötigen würde. Da es sich allerdings ausdrücklich um Versuchsschaltungen handelt, kann man hier noch nicht von einer endgültigen Ausstattung ausgehen.

Bleibt zu hoffen, dass das Projekt nicht allzu lange auf sich warten lässt und wir bald konkretere Informationen bekommen.

Übrigens wird Feedback von Behringer ausdrücklich gewünscht.

Hier noch der Originaltext von Uli Behringer:

Dear all,

first of all I like to wish you a Merry Xmas and a Happy New Year.

Sometime in July this year I announced we are looking into developing analog as well digital drum machines. I thought I would now share with you aspects of the development process.

At this stage our main focus is on sound creation and for this purpose we resurrected the highly regarded 808 and 909 analog drum machines from the ’80’s.

Attached are the pics of the first evaluation boards that allow us to study and compare the sound of analog drum instruments. However, our intention is not to clone these products but to evaluate analog sound generation and add a great user interface and sequencer.

I can tell you that the team is having lots of fun listening to these drum sounds that greatly contributed to amazing music in the past. It is actually not surprising that people gravitate to analog sounds as it is the imperfection that evokes emotions. Perhaps it is the fact that we humans are analog, too:-)

While we are far away from releasing a finished product, we thought we would get you involved in this enjoyable design process.

As always we love to hear your opinions.

Uli