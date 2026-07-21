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Behringer Real McCoy WahWah

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Vintage-Klang muss nicht teuer sein

21. Juli 2026
Behringer Real McCoy WahWah

Behringer Real McCoy WahWah

Das Behringer Real McCoy WahWah versteht sich als Wah-Pedal mit authentischem 60er-Jahre-Sound und robustem Gehäuse für einen deutlich günstigeren Kurs als andere Konkurrenten.

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Behringer Real Mcoy WahWah
Behringer Real Mcoy WahWah Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
98,00€ Thomann

Das Behringer Real McCoy WahWah

Manche Effekte sind aus der Musikgeschichte einfach nicht wegzudenken. Das klassische Wah-Pedal gehört definitiv dazu, darum ist es nicht verwunderlich, dass sich Behringer auch diesen Effekt vornimmt, wo Originale aus den 1960er-Jahren mittlerweile kaum noch zu bezahlen sind. Das Real McCoy WahWah verspricht den magischen Vokal-Sound der ersten Wah-Generation im kompakten Format.

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Behringer Real McCoy WahWah Vollansicht

Das Wah-Pedal ist dabei komplett analog aufgebaut. Im Inneren arbeitet ein sogenannter Halo-Induktor. Dieser verleiht dem Pedal den mittigen, beinahe menschlichen Ton, für den das legendäre Original so berühmt ist.

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Durch ein speziell abgestimmtes Potentiometer soll das Pedal den klassischen gleichmäßigen Vintage-Sweep liefern, der dabei Frequenzen von 500 Hz bis 2 kHz bei einem Filter-Gain von 10 dB abdeckt. Trotz des robusten Gehäuses, welches laut Datenblatt ein beachtliches Gewicht von 2,3 kg auf die Waage bringt, punktet das Effektgerät mit relativ moderaten Maßen von 203 x 101 x 67 mm.

Der True Bypass lässt das Signal im ausgeschalteten Zustand unangetastet, die Stromversorgung läuft über eine 9-V-Batterie oder ein optionales Netzteil.

Preis und Verfügbarkeit

Das Behringer Real McCoy WahWah gibt es zu einem äußerst attraktiven Kurs. Bei Thomann bekommt man das Pedal bereits für 98,- Euro.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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